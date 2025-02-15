النائب عيدروس الزبيدي يلتقي المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز توكل كرمان خلال مؤتمر ميونخ للدفاع والأمن : التخلص من ميليشيات الجنجويد والميليشيات العابرة للحدود ضرورة عالمية 15 قاضية يمنية يتخرجن من برنامج شريكة حول إدارة العدالة الفاعلة وتأهيل القيادة النسائية في القاهرة ما هي تأثيرات تصنيف واشنطن الحوثيين منظمة إرهابية على السلام باليمن؟ قبائل غرب صنعاء تؤكد جاهزية رجالها لخوض معركة التحرير الفاصلة واسناد القوات المسلحة (صور) توجيهات رئيس لبنان للجيش لردع فلول حزب الله بعد أحداث شغب عارمة العليمي يلتقي في ميونخ مبعوث واشنطن السابق لدى اليمن ويدعو المجتمع الدولي الالتحاق بأمريكا في قرار تصنيف الحوثيين الدفعة الأكبر ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.. تفاصيل الحوثيون على غرار حزب الله.. مجلة أمريكية: ''اغتيال زعيم الحوثيين لن يكون كافيًا لهزيمتهم'' ''السنة الكريمة''.. متى يتكرر رمضان مرتين بالعام الميلادي؟
أكدت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، خلال مداخلتها في جلسة وزير الخارجية السوداني بمؤتمر ميونخ للدفاع والأمن المخصصة للحديث عن رؤية حكومته لتحقيق السلام والديمقراطية في السودان" أن التخلص من ميليشيات الجنجويد الإرهابية وبقية الميليشيات العابرة للحدود ليس فقط حاجة ملحة للسودان والمنطقة، بل هو ضرورة عالمية من أجل الأمن والسلام الدولي.
وأضافت كرمان "هناك مجازر لا حصر لها ترتكبها تلك الميليشيات بحق الشعب السوداني، من تطهير وتهجير واستيطان واغتصاب، بل وحتى الاسترقاق وبيع النساء والرجال كعبيد. هذه الجرائم المروعة لم تُرتكب بهذه الفظاعة منذ العصور الوسطى. وأعتبرت كرمان خلال مداخلتها "إن دعم السودان – جيشًا وشعبًا وحكومة – ضرورة عالمية أخلاقية وأمنية، من أجل سودان خالٍ من الميليشيات، يتمتع بالسيادة والاستقلال على كامل ترابه الوطني.
وحول توقعاتها لمستقبل السودان قالت كرمان "ليس لدي أدنى شك في انتصار السودان، وبسط نفوذ دولته وسيطرته على كامل ترابه الوطني، وفي قيام سودان ديمقراطي، حر، قوي، ومستقل. أنا مؤمنة بذلك يقينًا، رغم المؤامرات الإقليمية التي تستغل فائض ثرواتها على نحو خاطئ ومدمر لتدمير أوطاننا.
ويعد مؤتمر ميونيخ أكبر حدث حول السياسة الامنية في العالم، الذي يركز في مداولاته على الازمات الامنية، والانسانية، وآليات بناء السلام، والاستقرار، وتعزيز التحالفات، والشراكات الاقليمية، والدولية.
وينعقد مؤتمر ميونيخ في دورته الجديدة بحضور واسع من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع، والداخلية، وممثلين عن مختلف المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية، بما فيها الامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وحلف الناتو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.