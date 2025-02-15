توكل كرمان خلال مؤتمر ميونخ للدفاع والأمن : التخلص من ميليشيات الجنجويد والميليشيات العابرة للحدود ضرورة عالمية

السبت 15 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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أكدت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، خلال مداخلتها في جلسة وزير الخارجية السوداني بمؤتمر ميونخ للدفاع والأمن المخصصة للحديث عن رؤية حكومته لتحقيق السلام والديمقراطية في السودان" أن التخلص من ميليشيات الجنجويد الإرهابية وبقية الميليشيات العابرة للحدود ليس فقط حاجة ملحة للسودان والمنطقة، بل هو ضرورة عالمية من أجل الأمن والسلام الدولي.

وأضافت كرمان "هناك مجازر لا حصر لها ترتكبها تلك الميليشيات بحق الشعب السوداني، من تطهير وتهجير واستيطان واغتصاب، بل وحتى الاسترقاق وبيع النساء والرجال كعبيد. هذه الجرائم المروعة لم تُرتكب بهذه الفظاعة منذ العصور الوسطى. وأعتبرت كرمان خلال مداخلتها "إن دعم السودان – جيشًا وشعبًا وحكومة – ضرورة عالمية أخلاقية وأمنية، من أجل سودان خالٍ من الميليشيات، يتمتع بالسيادة والاستقلال على كامل ترابه الوطني.

وحول توقعاتها لمستقبل السودان قالت كرمان "ليس لدي أدنى شك في انتصار السودان، وبسط نفوذ دولته وسيطرته على كامل ترابه الوطني، وفي قيام سودان ديمقراطي، حر، قوي، ومستقل. أنا مؤمنة بذلك يقينًا، رغم المؤامرات الإقليمية التي تستغل فائض ثرواتها على نحو خاطئ ومدمر لتدمير أوطاننا.

ويعد مؤتمر ميونيخ أكبر حدث حول السياسة الامنية في العالم، الذي يركز في مداولاته على الازمات الامنية، والانسانية، وآليات بناء السلام، والاستقرار، وتعزيز التحالفات، والشراكات الاقليمية، والدولية.

وينعقد مؤتمر ميونيخ في دورته الجديدة بحضور واسع من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع، والداخلية، وممثلين عن مختلف المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية، بما فيها الامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وحلف الناتو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.