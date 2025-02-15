15 قاضية يمنية يتخرجن من برنامج شريكة حول إدارة العدالة الفاعلة وتأهيل القيادة النسائية في القاهرة

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تخرجت 15 قاضية يمنية من المرحلة الثانية من برنامج تدريب القاضيات في شمال افريقيا والشرق الأوسط حول الإدارة الفعالة للعدالة والقيادة النسائية، ضمن برنامج شريكة التابع لمركز التعاون القانوني(CILC) في هولندا، بدعم من الخارجية الهولندية بالتنسيق مع وزارت العدل في اليمن ومصر والأردن.
وهدف البرنامج الذي اختتمت فعالياته، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، اكساب 25 قاضية بينهن 15 قاضية يمنية من مختلف المحافظات برئاسة عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي صباح علواني، واستمر على مدى خمسة ايام، عدد من المعارف والمعلومات المتعلقة بأداء المحاكم الدولية في لاهاي وملامحها واجراءاتها، وبناء الشبكات القضائية النسائية، وتطبيق نظريات القيادة النسائية ومبادئها، وأساليب وآليات حماية ودعم النساء ضحايا العنف والابتزاز الالكتروني، والأبحاث والمسوحات الميدانية.
كما اطلعت المشاركات، خلال الزيارات الميدانية، على أداء وعمل المحاكم والهيئات القضائية في جمهورية مصر العربية، خاصة المحكمة الاقتصادية، وادارات وزارة العدل في العاصمة الإدارية.
وناقشت القاضيات الخريجات مشاريعهن الميدانية اللاتي سيقمن بتنفيذها في بلدانهن في مجال احداث تغيير في المجال المهني بما يعزز من مكانة القاضيات وأدوارهن في انفاذ وسيادة القانون، ويساهم في القضاء على التمييز ضد المرأة.
وفي ختام البرنامج التدريبي بحضور نائبة السفير الهولندي لدى جمهورية مصر العربية، ايفا وايتمان، تم توزيع شهادات التخرج على المشاركات.