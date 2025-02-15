آخر الاخبار

تسجيل تاريخي للريال اليمني في أدنى مستوياته تزايد نشاط الحوثيين يثير قلق المبعوث الأممي مواجهات عنيفة وشرسة وسط الخرطوم.. وقوات الجيش تصل محيط القصر الجمهوري بينهم 36 مؤبدا.. إعلان أسماء 369 أسيرا فلسطينيا يفرج عنهم اليوم الكشف عن قمة في السعودية بين ترمب وبوتين مؤسسة أمريكية توبخ الأمم المتحدة وتطالبها بالتوقف دورها كرهينة طوعية للحوثيين في اليمن وتدعو لنقل مقراتها من صنعاء الحوثيون يسخرون من حادثة اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر المتوسط ... الشركة اليمنية للغاز تكذب صحيفة الأيام وتؤكد رفع دعوى قضائية ضدها ... وتفند أشاعات تحويل 300 مليون ريال لأعمال تخريب عدن تعرف على النجم الرياضي الأعلى دخلا في العالم للعام في قائمة لا تضم أي رياضية لماذا تم.إيقاف سلوت مدرب ليفربول بعد طرده أمام إيفرتون؟

تسجيل تاريخي للريال اليمني في أدنى مستوياته

السبت 15 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 227

 

وصل الريال اليمني اليوم السبت خلال التعاملات غير الرسمية في مدينة عدن إلى أدنى قيمة له، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 2361 ريال. وفيما يلي أسعار الصرف المعتمدة:

عدن:

  • الدولار:

- الشراء: 2346 ريال

- البيع: 2361 ريال

- الريال السعودي:

  • الشراء: 615 ريال
  • - البيع: 618 ريال
  • صنعاء:
  • - الدولار:
  • - الشراء: 535 ريال
  • - البيع: 538 ريال
  • - الريال السعودي:
  • - الشراء: 140 ريال
  • البيع :140.40ريال
إقراء أيضاً
مؤسسة أمريكية توبخ الأمم المتحدة وتطالبها بالتوقف دورها كرهينة طوعية للحوثيين في
الحوثيون يسخرون من حادثة اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر المتوسط .
الشركة اليمنية للغاز تكذب صحيفة الأيام وتؤكد رفع دعوى قضائية ضدها ... وتفند أشاع
في وطن تطحنه الحرب ويسحقه الانهيار الاقتصادي .. الفريق القانوني يزف خبر الانته
العليمي يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي
بريطانيا تناقش مع عضو في المجلس الرئاسي تداعيات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول