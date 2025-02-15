تسجيل تاريخي للريال اليمني في أدنى مستوياته

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وصل الريال اليمني اليوم السبت خلال التعاملات غير الرسمية في مدينة عدن إلى أدنى قيمة له، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 2361 ريال. وفيما يلي أسعار الصرف المعتمدة:
عدن:
- الشراء: 2346 ريال
- البيع: 2361 ريال
- الريال السعودي: