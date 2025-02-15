مواجهات عنيفة وشرسة وسط الخرطوم.. وقوات الجيش تصل محيط القصر الجمهوري

السبت 15 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 127

احتدمت المواجهات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم، مساء يوم(الجمعة).

وواصل الجيش عملياته العسكرية في محور وسط الخرطوم، وبلغت الاشتباكات محيط القصر الجمهوري.

وأفادت مصادر سودانية بأن قوات الجيش تصدت لهجوم شنه الدعم السريع في النواحي الشرقية لمحيط القيادة العامة مع استمرار عمليات القصف المدفعي من جانب الجيش عبر المدفعية الثقيلة التي اتجهت نحو تمركزات الدعم وسط العاصمة.

وكانت قوات الجيش حققت تقدماً نحو وسط الخرطوم خلال الساعات الماضية.

وذكرت قيادات عسكرية أن القوات المسلحة وصلت لمناطق مهمة وسط العاصمة باتجاه مقر القصر الجمهوري، مؤكدة أن قوات الجيش سيطرت على الجهة الشرقية من جسر سوبا بالخرطوم.

بالتزامن مع ذلك، وصلت قوات النخبة بجهاز المخابرات العامة وقوات من الجيش إلى منطقة «الحاج يوسف» شرق مدينة الخرطوم بحري. وأكدت المصادر أن طلائع من هذه القوات وصلت إلى حي «النصر» القريب من جسر المنشية الرابط بين العاصمة وشرقها.

ونجحت قوات الجيش السوداني خلال الفترة الماضية في تحقيق مكاسب كبيرة، وتقدم بهدف السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم