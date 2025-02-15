بينهم 36 مؤبدا.. إعلان أسماء 369 أسيرا فلسطينيا يفرج عنهم اليوم

السبت 15 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، مساء الجمعة، قائمة بأسماء 369 أسيرا فلسطينيا من المقرر أن تفرج إسرائيل عنهم غدا السبت، بينهم 36 محكوما بالمؤبد.

القائمة التي اطلعت عليها الأناضول ونشرها المكتب على منصة تلغرام، "تضم 36 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد، و333 من الفلسطينيين بغزة الذي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

وبحسب القائمة، فإن 24 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت سيتم إبعادهم خارج فلسطين. كما يتضمن كشف المحكومين بالمؤبدات 7 فلسطينيين من مدينة القدس، بينما الباقي من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وتعد هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين الذين من المقرر أن تفرج عنهم إسرائيل السبت، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وخلال الأسابيع الماضية، أفرجت إسرائيل عن 766 أسيرا على خمس دفعات، بينهم أطفال ونساء، ومحكومون بالسجن المؤبد وبأحكام عالية، وآخرون اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

وتشمل صفقة "طوفان الأحرار" في مرحلتها الأولى بشكل كلي، الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدى 6 أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية ثم الثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود