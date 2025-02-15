الكشف عن قمة في السعودية بين ترمب وبوتين

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رحبت السعودية، أمس، بإمكانية عقد القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في المملكة.
جاء ذلك، بعد أن أعلن ترمب بعد مكالمة هاتفية مع بوتين، الأربعاء الماضي، أنهما سيعقدان اجتماعهما الأول في السعودية، بمشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في حين قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التحضيرات له ربما تستغرق عدة أشهر، لكن الجانبين اتفقا على أن الرياض هي المكان المناسب، حسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية.
وأشادت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، بمكالمة الرئيسين الأميركي والروسي، مؤكدة استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين موسكو وكييف