مؤسسة أمريكية توبخ الأمم المتحدة وتطالبها بالتوقف دورها كرهينة طوعية للحوثيين في اليمن وتدعو لنقل مقراتها من صنعاء الحوثيون يسخرون من حادثة اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر المتوسط ... الشركة اليمنية للغاز تكذب صحيفة الأيام وتؤكد رفع دعوى قضائية ضدها ... وتفند أشاعات تحويل 300 مليون ريال لأعمال تخريب عدن تعرف على النجم الرياضي الأعلى دخلا في العالم للعام في قائمة لا تضم أي رياضية لماذا تم.إيقاف سلوت مدرب ليفربول بعد طرده أمام إيفرتون؟ مبابي سيعود لتشكيلة فرنسا للمواجهة في دور الثمانية الصين لم تعد الأكبر بعدد السكان في العالم لماذا يهرب الشباب من الزواج في الصين بنسب مهولة؟ هل تنجح الرياض بعقد قمة بين موسكو وواشنطن... السعودية ترحب بعقد قمة بين ترامب وبوتين في المملكة في وطن تطحنه الحرب ويسحقه الانهيار الاقتصادي .. الفريق القانوني يزف خبر الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي
في أول تعليق ساخر من المليشيات الحوثية على حادثة اصطدام حاملة الطائرات الأميركية، "يو أس أس هاري ترومان"، في البحر المتوسط.
سخر اليوم عضو ما يسمى المجلس السياسي لمليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي إنّ اصطدام حاملة الطائرات الأميركية، "يو أس أس هاري ترومان"، بسفينة تجارية قرب مصر "يعبّر عن القلق والاضطراب اللذين تعاني منهما البحرية الأميركية بعد معاركها مع القوات المسلحة اليمنية"، حد قوله.
ومضى الحوثي في كلمة له أنّ الترسانة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية "استعادت زخمها وهي على المنصات تنتظر أوامر القيادة والأهداف محددة".
وتوعد الولايات المتحدة بأنّها "سترى مما سماه "القوة اليمنية" ما لم تختبره بالأمس".
وفي خطابه الموجه إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زعم أن "قوة بلاده العسكرية وما دعم به الاحتلال الإسرائيلي لن يدفع بالشعب الفلسطيني إلى ترك أرضه".
وبشأن مواقف السعودية ومصر والأردن، قال الحوثي إنّ "الأمن العربي بحاجة اليوم إلى فعل حقيقي، يرفض التهجير ويوجّه سلاحه نحو عدو الأمة الحقيقي