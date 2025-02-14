الحوثيون يسخرون من حادثة اصطدام حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بالبحر المتوسط ...

الجمعة 14 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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في أول تعليق ساخر من المليشيات الحوثية على حادثة اصطدام حاملة الطائرات الأميركية، "يو أس أس هاري ترومان"، في البحر المتوسط.

سخر اليوم عضو ما يسمى المجلس السياسي لمليشيا الحوثي، محمد علي الحوثي إنّ اصطدام حاملة الطائرات الأميركية، "يو أس أس هاري ترومان"، بسفينة تجارية قرب مصر "يعبّر عن القلق والاضطراب اللذين تعاني منهما البحرية الأميركية بعد معاركها مع القوات المسلحة اليمنية"، حد قوله.

ومضى الحوثي في كلمة له أنّ الترسانة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية "استعادت زخمها وهي على المنصات تنتظر أوامر القيادة والأهداف محددة".

وتوعد الولايات المتحدة بأنّها "سترى مما سماه "القوة اليمنية" ما لم تختبره بالأمس".

وفي خطابه الموجه إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زعم أن "قوة بلاده العسكرية وما دعم به الاحتلال الإسرائيلي لن يدفع بالشعب الفلسطيني إلى ترك أرضه".

وبشأن مواقف السعودية ومصر والأردن، قال الحوثي إنّ "الأمن العربي بحاجة اليوم إلى فعل حقيقي، يرفض التهجير ويوجّه سلاحه نحو عدو الأمة الحقيقي