تعرف على النجم الرياضي الأعلى دخلا في العالم للعام في قائمة لا تضم أي رياضية

الجمعة 14 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تصدر كريستيانو رونالدو مرة أخرى قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم بإجمالي يبلغ 260 مليون دولار في عام 2024، وفقا لموقع سبورتيكو لأخبار صناعة الرياضة، لكن لم تكن هناك أي امرأة في قائمة أفضل 100.

وحقق أول 100 رياضي، الذين يهيمن عليهم لاعبو كرة القدم ودوري كرة السلة الأمريكي ودوري كرة القدم الأمريكية والجولف والملاكمة، دخلا إجماليا يقدر بنحو 6.2 مليار دولار في العام الماضي.

ويتضمن الرقم 4.8 مليار دولار من الرواتب والجوائز المالية، بالإضافة إلى 1.4 مليار دولار من عقود الرعاية.

وكانت الأمريكية كوكو جوف بطلة التنس الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة في السابق هي الرياضية الأعلى دخلا في العام الماضي بواقع 30.4 مليون دولار، بفارق كبير عن دانييل جونز لاعب فريق مينيسوتا فايكنج المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية الذي جاء في المركز 100 بإجمالي دخل بلغ 37.5 مليون دولار.

وضمن عقد رونالدو المربح مع فريق النصر احتفاظه بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي بعد انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين في ديسمبر كانون الأول 2022.

وذكر موقع سبورتيكو أن المهاجم البرتغالي، الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين الأسبوع الماضي، حصل على 215 مليون دولار في شكل أجر، كما حصل أيضا على 45 مليون دولار من الإعلانات.

ويتقدم رونالدو بفارق كبير عن الرياضيين الآخرين في العالم لدرجة أن ستيفن كري لاعب غولدن ستيت وريورز، الذي يحتل المركز الثاني في القائمة، حصل على 153.8 مليون دولار بالمقارنة أي أكثر من 100 مليون دولار أقل من الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

ويأتي الملاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي خسر أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في مباراة للوزن الثقيل في ديسمبر كانون الأول، في المركز الثالث بالقائمة بثروة بلغت 147 مليون دولار.

وتم استكمال الخمسة الأوائل بوجود ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم ولاعب إنتر ميامي (135 مليون دولار) وليبرون جيمس نجم فريق لويس انجليس ليكرز (133.2 مليون دولار) وهو اللاعب الوحيد البالغ من العمر 40 عاما حاليا والذي يلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وتتألف قائمة أفضل 100 رياضي من ثماني رياضات وتضم رياضيين ينتمون إلى 27 دولة.

ورغم أن الأمريكية جوف، التي تبلغ من العمر 20 عاما فقط، قد تتقدم في القائمة في الأعوام المقبلة، إلا أن هناك رياضيات أخريات كان من الممكن أن يصعدن إلى القائمة في الماضي.

وقالت مجلة فوربس إن لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى، كانت الرياضية الأعلى دخلا في العالم في عام 2022 بعد أن حصلت على 57.3 مليون دولار كجوائز مالية وإعلانات.

وحققت لاعبة التنس الأمريكية المعتزلة سيرينا وليامز، التي نالت 23 لقبا على صعيد البطولات الكبرى، 41.8 مليون دولار في عام 2021 وفقا لمجلة فوربس.

واعتزلت اللاعبة الأمريكية الرياضة في عام 2022 في بطولة أمريكا المفتوحة