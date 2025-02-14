لماذا تم.إيقاف سلوت مدرب ليفربول بعد طرده أمام إيفرتون؟

الجمعة 14 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - رويترز

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه تم إيقاف أرنه سلوت مدرب ليفربول لمباراتين بعد طرده خلال التعادل المثير قرب النهاية 2-2 مع إيفرتون في قمة مرسيسايد أمس الأربعاء.

وأضافت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس أن سلوت تلقى البطاقة الحمراء من الحكم مايكل أوليفر لاستخدام “ألفاظ حادة ومهينة أو مسيئة”.

وسيغيب المدرب الهولندي (46 عاما) عن قيادة ليفربول في المباراتين المقبلتين عندما يستقبل ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد قبل أن يحل ضيفا على أستون فيلا يوم الأربعاء.

وتعرض سلوت للإيقاف في مباراة واحدة من قبل هذا الموسم بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال التعادل 2-2 مع فولهام في الدوري، ليغيب عن مواجهة ليفربول أمام ساوثامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتلقى سيبك هولشوف المدرب المساعد في ليفربول بطاقة حمراء أيضا خلال الفوضى التي أعقبت اللقاء، مما يعني أنه لم يُسمح لأي منهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام بعد المباراة.

وتعرض عبدولاي دوكوري لاعب إيفرتون وكيرتس جونز لاعب ليفربول للطرد خلال مشاجرة بعد نهاية المباراة لاحتفال دوكوري بهدف التعادل الذي أحرزه جيمس تاركوفسكي في الوقت بدل الضائع أمام جماهير الفريق الزائر