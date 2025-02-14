هل تنجح الرياض بعقد قمة بين موسكو وواشنطن... السعودية ترحب بعقد قمة بين ترامب وبوتين في المملكة

الجمعة 14 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أشادت السعودية في بيان اليوم الجمعة بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ورحبت بعقد قمة بينهما في المملكة.

وجاء في البيان أن المملكة “تؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا”.

وفي اتصال هاتفي اتفق ترامب وبوتن على الاجتماع والعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا "على الفور"

أعربت السعودية عن ترحيبها بعقد القمة في السعودية، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، الوضع في أوكرانيا أوكرانيا والشرق الأوسط وشؤون الطاقة والذكاء الاصطناعي وموضوعات أخرى، وقال ترامب إن فرقهما ستبدأ على الفور المفاوضات بشأن أوكرانيا.

خلال المحادثة، اتفق بوتن مع ترامب على أنه يمكن تحقيق ترتيب طويل الأمد في أوكرانيا من خلال التفاوض وأعرب عن دعمه لبيان الرئيس.

وأكد ترامب على منصة "Truth" للتواصل الاجتماعي: "اتفقنا على العمل معًا، بشكل وثيق للغاية، بما في ذلك زيارة دول بعضنا البعض". "اتفقنا أيضًا على أن تبدأ فرقنا الخاصة المفاوضات على الفور، وسنبدأ بالاتصال بالرئيس زيلينسكي، من أوكرانيا، لإبلاغه بالمحادثة، وهو ما سأفعله الآن"، وتابع إنه تحدث أيضًا مع زيلينسكي لمدة نفس المدة تقريبًا. "إنه، مثل الرئيس بوتن، يريد صنع السلام. لمدة ساعة ونصف" وأضاف "مثله كمثل بوتن، يريد أيضًا إحلال السلام... لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة، التي أسفرت عن سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى، والتي لا داعي لها على الإطلاق. بارك الله في شعبي روسيا وأوكرانيا!"