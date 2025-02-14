العليمي يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي

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وصل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الذي تنطلق أعماله الجمعة.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن العليمي سيتحدث في الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، بإحاطات موجزة عن التداعيات الإنسانية، والاقتصادية، ورؤية المجلس والحكومة لتحقيق السلام الشامل، والدائم في اليمن والمنطقة.
وسيتطرق إلى مستجدات الأوضاع المحلية، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية، والإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية، على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وأهمية الدعم الاقتصادي الدولي العاجل لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية.
وسيلتقي العليمي، على هامش المؤتمر بعدد من القادة والفعاليات الدولية المشاركة في التجمع العالمي العريق لتشارك وجهات النظر، وسبل تنسيق المواقف والرؤى حيال التحديات المشتركة.
وستركز مداولات مؤتمر ميونيخ هذا العام حول أمن البحر الأحمر، والممرات المائية، والتهديدات التي جلبتها الهجمات الإرهابية الحوثية على الشحن البحري، والسلم والأمن الدوليين.
ويعد مؤتمر ميونيخ أكبر حدث حول السياسة الامنية في العالم، الذي يركز في مداولاته على الازمات الامنية، والانسانية، وآليات بناء السلام، والاستقرار، وتعزيز التحالفات، والشراكات الاقليمية، والدولية.
وينعقد مؤتمر ميونيخ في دورته الجديدة بحضور واسع من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع، والداخلية، وممثلين عن مختلف المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية، بما فيها الامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وحلف الناتو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية