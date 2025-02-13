سفير السعودية في لندن: لن يسمح بشرب الكحول خلال كأس العالم 2034

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أعلن سفير السعودية في لندن الأمير خالد بن بندر آل سعود أنه لن يسمح بشرب الكحول خلال كأس العالم 2034 في السعودية.
وقال الأمير خالد بن بندر آل سعود إن الكحول لن يُباع في أي مكان خلال البطولة، بما في ذلك الفنادقمن خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وتابع: "لا يوجد كحول هنا على الإطلاق. ستكون الأمور جافة مثل طقس بلادنا، لكل فرد ثقافته الخاصة، ونحن سعداء باستضافة الناس ضمن حدود ثقافتنا، ولكن لا نغير ثقافتنا من أجل شخص آخر".
وأضاف السفير أن الأشخاص الراغبين في تناول الكحول يمكنهم القيام بذلك خارج البلاد.
وأكد أن السعودية ستكون سعيدة باستضافة الزوار في إطار ثقافتها الخاصة، متسائلا: "ألا يمكنكم العيش دون شرب الكحول؟".
مضيفا: "بإمكان الجماهير أن تفرح وتستمتع من دون الكحول، إنه ليس ضروريا بنسبة 100%، وإذا كان أحد يريد الشرب بعد مغادرته فمرحبا به، ولكن في الوقت الحالي، لا يسمح بشرب الكحوليات".
وبسؤاله عن السماح للجماهير بشرب الكحوليات بعد المباريات بعد العودة إلى فنادق إقامتهم مثلما كان الحال في مونديال قطر 2022، أجاب السفير السعودي "لا، لا يوجد كحول على الإطلاق".
واختتم تصريحاته "كأس العالم ليس حدثا سعوديا بل حدثا عالميا، ونرحب بكل من يريد حضوره".
يذكر أن قطر، التي استضافت كأس العالم 2022، فرضت قيودا على بيع الكحول في الملاعب بعد ضغط من السلطات المحلية، حيث تم حظر بيع البيرة في المدرجات، بينما كان الكحول متاحا في مناطق الجماهير المخصصة والأماكن المرخصة الأخرى