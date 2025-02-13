بريطانيا تناقش مع عضو في المجلس الرئاسي تداعيات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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جددت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، موقف الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ 10 سنوات.

وأكدت سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف خلال لقائه عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، استمرار دعم بلادها للحكومة اليمنية على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإنساني، وفق وكالة سبأ الرسمية.

كما تناول اللقاء وفق الوكالة تداعيات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، والدور الذي يضطلع به مجلس القيادة الرئاسي في التعامل مع هذا الملف.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية، والتحديات التي تواجهه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى جهود المجلس في مكافحة الفساد، وأهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لتحقيق إصلاحات مؤسسية تخدم مصالح المواطنين.