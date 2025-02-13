الحزب الأشتراكي بتعز يُحيي ثورة 11 فبراير ويعلن ان الفاعل الرئيس في الثورة هو روحها المتدفقة في مختلف الميادين والشوارع الجيش السوداني يقترب من القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم مركز الفلك الدولي يكشف موعد بداية شهر رمضان هذا العام ومتى ستكون رؤية الهلال ممكنة؟ قطر تُسير 15 طنا من الأدوية دعما لمرضى الكلى في اليمن حزب الإصلاح بسقطرى يوجه دعوة للمجلس الرئاسي ويدعو لتنظيم السياحة لتكون سياحة تحترم الموروث الثقافي والاخلاقي للمجتمع السقطري مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن اليمن هيومن رايتس ووتش تدين جرائم الحوثي في البيضاء وتؤكد: ''لايوجد أي صلة للضحايا بتنظيم داعـ.ش'' قراءة في بيان البنك المركزي الأخير الذي هاجم فيه الرئاسي والحكومة وكشف عن تقاعسهما.. 4 إشكاليات كبيرة اغلاق جميع محلات ومنشآت الصرافة في مناطق الشرعية.. حل أم دليل عجز الحكومة في انقاذ العملة؟ 9 إيرانيين يقعون في قبضة قوات المقاومة الوطنية غرب اليمن.. تفاصيل
تصاعدت حدة الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع، حيث اقتربت المواجهات من القصر الرئاسي، فيما شهدت قاعة الصداقة القريبة انفجارات عنيفة وسط محاولات الجيش للسيطرة عليها. كما احتدمت المعارك قرب جسر سوبا شرق العاصمة.
وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش يسعى لاستعادة قاعة الصداقة وبعض المواقع الاستراتيجية في طريقه نحو القصر الرئاسي، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.
في الوقت نفسه، أكدت تقارير اعلامية أن الجيش يواصل تقدمه نحو الخرطوم من محوري الجنوب والشرق، مستهدفًا الوصول إلى المدخلين الغربي والشرقي لجسر سوبا.
في غضون ذلك، تتفاقم معاناة النازحين في المخيمات وسط أوضاع إنسانية صعبة، فيما سقط عشرات القتلى والجرحى جراء هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم في ولاية شمال دارفور، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في البلاد.