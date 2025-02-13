الجيش السوداني يقترب من القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تصاعدت حدة الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع، حيث اقتربت المواجهات من القصر الرئاسي، فيما شهدت قاعة الصداقة القريبة انفجارات عنيفة وسط محاولات الجيش للسيطرة عليها. كما احتدمت المعارك قرب جسر سوبا شرق العاصمة.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش يسعى لاستعادة قاعة الصداقة وبعض المواقع الاستراتيجية في طريقه نحو القصر الرئاسي، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.

في الوقت نفسه، أكدت تقارير اعلامية أن الجيش يواصل تقدمه نحو الخرطوم من محوري الجنوب والشرق، مستهدفًا الوصول إلى المدخلين الغربي والشرقي لجسر سوبا.

في غضون ذلك، تتفاقم معاناة النازحين في المخيمات وسط أوضاع إنسانية صعبة، فيما سقط عشرات القتلى والجرحى جراء هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم في ولاية شمال دارفور، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في البلاد.