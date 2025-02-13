قطر تُسير 15 طنا من الأدوية دعما لمرضى الكلى في اليمن

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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كشف اليوم السفير اليمني بدولة قطر “راجح بادي” عن تقديم الدوحة شحنة دوائية تزن 15 طنًا سوف يتم تسييرها إلى مدينة عدن جنوب اليمن لدعم مرضى الكلى في اليمن.

وأوضح السفير بادي في منشور على منصة “إكس” أن الشحنة مقدمة من شركة قطر فارما الدوائية، ضمن جهود إنسانية تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين، والتزام دولة قطر بمساندة القطاع الصحي اليمني في ظل التحديات الراهنة.

وقال إن هذه المبادرة ستوفر للمرضى العلاجات الضرورية، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانيات المرافق الطبية، وتخفيف الضغط على الكوادر الصحية التي تعمل دون كلل لخدمة المرضى.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار الجهود الإغاثية المستمرة التي تبذلها قطر لدعم القطاع الصحي اليمني، وسط احتياجات متزايدة للمرضى في مختلف المحافظات.

مختتما منشوره بالشكر لقطر فارما وللأشقاء في دولة قطر على مبادرتهم الإنسانية.