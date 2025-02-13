حزب الإصلاح بسقطرى يوجه دعوة للمجلس الرئاسي ويدعو لتنظيم السياحة لتكون سياحة تحترم الموروث الثقافي والاخلاقي للمجتمع السقطري

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عقدت هيئة الشورى بالتجمع اليمني للإصلاح محافظة أرخبيل سقطرى دورتها الاعتياديه تحت شعار معا لا ستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي أكدت فيها الهيئة على تمسكها بالثوابت الوطنية والعمل الجاد لإستعادة الدولة وانهاء الإنقلاب الحوثي
كما أشادت بالمواقف البطولية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة الانقلاب
وطالبت الهيئة بإصلاح سقطرى إطلاق المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم عضو الهيئة العليا لتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ محمد قحطان
ورحبت الهيئة بتصنيف مليشيات الحوثية منظمة أرهابية الصادر عن الإدارة الأمريكية وأن يكون هذا التصنيف خطوة حاسمة نحو إنهاء انقلاب الحوثي
كما دعت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة معالجة الوضع الأقتصادي والتحرك العاجل لإيجاد الحلول والبدائل التي تحافظ على الحد من تدهور العملة الوطنية وتحسين الحالة المعيشية للمواطن ومكافحة الفساد وإعادة النظر في قانون الأجور والمعاشات كحد أدنى بما يعادل 100$ بحسب مانص عليه قانون الأجور رقم (43)لعام 2005م
وطالبت الهيئة الأخوة قيادة قوات الواجب السعودي 808 أستئناف صرف مكرمة الملك سلمان لجميع منتسبي الجيش الوطني والأمن والكادر الحكومي المدني في المحافظة.
كما طالبت أيضاً المجلس الرئاسي والحكومة معالجة أوضاع المحافظة في ما يتعلق بالشراكة في إدارة المحافظة ومعالجة مشكلة إقصاء كوادر الإصلاح من الوظائف وكدا الاعتداء على الأراضي والمحميات البيئية وضرورة توفير الخدمات الاساسية وتخفيض تذاكر طيران اليمنية وفتح رحلات خارجية من والى سقطرى لتسهيل السياحة وتوفير المشتقات النفطية والغاز وتنفيذ الالتزامات السابقة فيما يتعلق بالوظائف المعتمدة وتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية.
كما دعت هيئة شورى اصلاح سقطرى السلطة المحلية في المحافظة القيام بواجباتها تجاه المواطنين وتفعيل اجهزة الدوله لضبط الاسعار والغاء الظرائب الغير قانونية وفتح المجال للإستثمار في المجالات المختلفه وجعل الاولوية لابناء المحافظة والعمل في المؤسسات والشركات والجامعات العاملة في المحافظة
كما دعت الهيئة السلطة المحلية الى حماية الاراضي في المحافظة وخاصة المحميات الطبيعية من العبث ومحاسبة المخلين بواجباتهم ودعت الى تنظيم السياحة لتكون سياحة بيئية تحترم الموروث الثقافي والاجتماعي والبيئي والاخلاقي للمجتمع السقطري.
وفي الصعيد الخارجي
جددت هيئة الشورى بالتجمع اليمني الاصلاح ادانتها واستنكارها لجرائم الاحتلال الصهيوني في غزة والضفه الغربية ودعوات التهجير لسكان غزه ورحبت بالموقف المشرف للمملكة العربية السعودية الرافض للتهجير للفلسطينيين من قطاع غزه
كما باركت انتصارات الثورة السورية على نظام الاسد الاجرامي الطائفي والانتصارات التي حققها الجيش السوداني في مواجه مليشيات الدعم السريع.