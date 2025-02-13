مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن اليمن

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يعقد مجلس الأمن الدولي عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت اليمن اليوم الخميس 13 فبراير/ 2025 اجتماعه الدوري لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية، وجهود إحلال عملية السلام في اليمن.

ووفق جدول الأعمال الشهري للمجلس، فإن الاجتماع سيتطرق في مشاورات مغلقة، الى آخر التطورات والمستجدات في الملف اليمني.وستكون هناك إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، يقدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبيرغ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر.

ومن المتوقع أن يقف مجلس الأمن الدولي أمام حادثة وفاة الموظف الأممي في برنامج الغذاء العالمي “أحمد باعلوي” في سجن للحوثيين بمحافظة صعدة، واستمرار حملات الاعتقالات لموظفي الأمم المتحدة.