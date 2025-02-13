هيومن رايتس ووتش تدين جرائم الحوثي في البيضاء وتؤكد: ''لايوجد أي صلة للضحايا بتنظيم داعـ.ش''

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في منطقة حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، خلال يناير الماضي، ووصفتها بأنها ترقى إلى "جرائم حرب"، مؤكدة عدم وجود أي صلة للضحايا بتنظيم داعش الإرهابي أو أي تواجد له في المنطقة.

وفي بيان صادر عنها اليوم الخميس، 13 فبراير 2025، أوضحت المنظمة أن قوات الحوثيين شنت بين 5 و12 يناير/كانون الثاني 2025 هجمات استهدفت منازل مدنية وبنى تحتية في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين. كما أقدمت على اعتقال المئات من السكان، حيث لا يزال العديد منهم محتجزين دون توجيه تهم إليهم.

ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، الباحثة في الشأن اليمني والبحريني لدى هيومن رايتس ووتش، قولها: "تسببت هجمات الحوثيين في معاناة كبيرة للمدنيين اليمنيين. يجب إجراء تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات المتكررة، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات أكثر جدية لضمان المساءلة وتعزيز حماية المدنيين."

وأشارت المنظمة إلى أنها استندت في تحقيقها إلى مقابلات مع أربعة أشخاص، بينهم أحد أقارب الضحايا وناشطان حقوقيان، كما تحققت من مقاطع فيديو وصور منشورة على منصات مثل فيسبوك، إكس، ويوتيوب، وحللت صورًا فضائية عالية ومنخفضة الدقة لتوثيق ما جرى.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن شهود العيان أفادوا بأن الحوثيين استخدموا طائرات مسيّرة، ومدرعات، وصواريخ، إلى جانب أسلحة نارية خفيفة وثقيلة في هجماتهم ضد المدنيين، فيما تمكنت المنظمة من التحقق بصريًا من استخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة خلال الاعتداءات.