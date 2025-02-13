اغلاق جميع محلات ومنشآت الصرافة في مناطق الشرعية.. حل أم دليل عجز الحكومة في انقاذ العملة؟

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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صدرت يوم امس الأربعاء توجيهات رسمية باغلاق جميع محلات الصرافة في عدن ومأرب، وباقي المحافظات الحاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بسبب التدهور الغير مسبوق في قيمة العملة.

وتراجعت أسعار الصرف خلال الايام الثلاثة الماضية الى مستوى قياسي، حيث قفز سعر الدولار الواحد إلى اكثر من 2400 ريال.

مدير فرع البنك المركزي في مأرب قال في تصريحات صحفية أنهم وجهوا بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى احتجاجًا على تدهور قيمة العملة.

بعد ذلك وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، بإغلاق جميع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.

كما أصدرت جمعية صرافي عدن توجيهات مماثلة لأعضائها، وحذرت من عقوبات قاسية للمخالفين.

ووفق ما رصده محرر مأرب برس، اعتبر البعض هذه الخطوة جيدة وقال آخرون أنها ليس الحل المناسب وتدل على عجز الحكومة في معالجة أزمة العملة.