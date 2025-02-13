قراءة في بيان البنك المركزي الأخير الذي هاجم فيه الرئاسي والحكومة وكشف عن تقاعسهما.. 4 إشكاليات كبيرة اغلاق جميع محلات ومنشآت الصرافة في مناطق الشرعية.. حل أم دليل عجز الحكومة في انقاذ العملة؟ 9 إيرانيين يقعون في قبضة قوات المقاومة الوطنية غرب اليمن.. تفاصيل ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب.. منتخبنا يخسر من أوزبكستان في أولى مبارياته في نهائيات كأس آسيا للشباب الشرع يستهدف كبار رجال الأعمال الموالين للأسد... تفاصيل محمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي مجلس عزاء بمأرب بوفاة المناضل السبتمبري محافظ عمران الاسبق يحيى بن عبدالله العذري الهلال الأحمر… توجيه شاحنة محملة بـ 7 عيادات للأسنان إلى اليمن اتفاق على إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر تقييم الحوادث يفند اتهامات ضد التحالف في اليمن
صدرت يوم امس الأربعاء توجيهات رسمية باغلاق جميع محلات الصرافة في عدن ومأرب، وباقي المحافظات الحاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بسبب التدهور الغير مسبوق في قيمة العملة.
وتراجعت أسعار الصرف خلال الايام الثلاثة الماضية الى مستوى قياسي، حيث قفز سعر الدولار الواحد إلى اكثر من 2400 ريال.
مدير فرع البنك المركزي في مأرب قال في تصريحات صحفية أنهم وجهوا بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى احتجاجًا على تدهور قيمة العملة.
بعد ذلك وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، بإغلاق جميع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.
كما أصدرت جمعية صرافي عدن توجيهات مماثلة لأعضائها، وحذرت من عقوبات قاسية للمخالفين.
ووفق ما رصده محرر مأرب برس، اعتبر البعض هذه الخطوة جيدة وقال آخرون أنها ليس الحل المناسب وتدل على عجز الحكومة في معالجة أزمة العملة.