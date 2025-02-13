9 إيرانيين يقعون في قبضة قوات المقاومة الوطنية غرب اليمن.. تفاصيل

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت قوات "المقاومة الوطنية"، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد "طارق صالح"، يوم الأربعاء 12 فبراير/2025، أن قوات البحرية التابعة ضبطت "سنبوقاً"، يحمل شحنة أسمدة مجانية، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أنه كان على متن السنبوق المسمى "زيد"، 9 إيرانيين و3 باكستانيين أقروا بأنهم قادمون من ميناء تشابهار الإيراني، لإيصال شحنة السماد "اليوريا" إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.

وذكر الإعلام العسكري أنّ دورية من البحرية اعترضت السنبوق، بعد أن تلقت معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة عن سنبوق مشبوه يُبحر في الممر الملاحي الدولي عرض البحر الأحمر في طريقه إلى الحديدة.

وفي حين لم يشر إلى تاريخ ضبط السبنوق ومن على متنه من مهربين وشحنة أسمدة، إلا أنه نشر اعترافات مصورة، أقرّ فيها "ناخوذة السنبوق"، بأنه انطلق من ميناء تشابهار في إيران إلى جانب سنبوق آخر يُدعى "عمران"، وأن الشحنة مالكها إيراني ومرسلة إلى اليمن، وأن المبلغ المالي لنقل الشحنة كان مُغرٍياً.

وبين أن مالك الشحنة سلمه (أوراقًا) مزورة توحي بأن الشحنة انطلقت من ميناء كراتشي في باكستان وليس من تشابهار الإيراني، وأن عليه عرض هذه الأوراق إذا ما اعترضتهم أي دورية فيما يتم إخفاء الأوراق الحقيقية في مكان لا يصله أحد، مضيفاً في اعترافاته أن السنبوق الثاني "عمران" غرق قبالة عُمان لسوء الأحوال الجوية.

وذكرت أن ناخوذة السنبوق، قال "إنه لا يعلم بأن الشحنة للحوثيين"، مشيرًا إلى أن مالك الشحنة "شيخي" أوهمهم بأنها لشركة في اليمن لا علاقة لها بالحوثيين، وهو ما أكده بقية الطاقم.

والسنبوق هو نوع من القوارب التقليدية التي كانت تُستخدم في الخليج العربي، خاصة في الصيد والتجارة البحرية. يتميز السنبوق بحجمه الكبير نسبيًا مقارنة بالمراكب التقليدية الأخرى، وله مقدمة مرتفعة ومدببة، مما يجعله مناسبًا للإبحار في المياه المفتوحة.