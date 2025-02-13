ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب.. منتخبنا يخسر من أوزبكستان في أولى مبارياته في نهائيات كأس آسيا للشباب

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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خسر المنتخب اليمني، اليوم الخميس مباراته الأولى في نهائيات كأس آسيا للشباب بالصين، أمام منتخب أوزباكستان بهدف دون رد.

في الشوط الأول لم يظهر شباب اليمن بالشكل المطلوب واستقبلت شباك المنتخب هدفا من رأسية للمهاجم الأوزبكي.

وفي الشوط الثاني قدم منتخب اليمن للشباب مستوى مميز و أهدر اللاعبون عدة فرص حقيقية للتسجيل.

وقبل نهاية المباراة استحق المنتخب اليمني ركلة جزاء صحيحة لم يحتسبها الحكم الصيني.

ويواجه المنتخب اليمني نظيره منتخب إيران في المباراة القادمة يوم الأحد القادم ثم منتخب اندونسيا.