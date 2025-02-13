9 إيرانيين يقعون في قبضة قوات المقاومة الوطنية غرب اليمن.. تفاصيل ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب.. منتخبنا يخسر من أوزبكستان في أولى مبارياته في نهائيات كأس آسيا للشباب الشرع يستهدف كبار رجال الأعمال الموالين للأسد... تفاصيل محمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي مجلس عزاء بمأرب بوفاة المناضل السبتمبري محافظ عمران الاسبق يحيى بن عبدالله العذري الهلال الأحمر… توجيه شاحنة محملة بـ 7 عيادات للأسنان إلى اليمن اتفاق على إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر تقييم الحوادث يفند اتهامات ضد التحالف في اليمن استعدادات البطولة الرياضية الوفاء ل مأرب تكتمل بمشاركة 12 محافظة تقرير أمريكي يُحذّر من مخطط حوثي للسيطرة على مأرب.. ويتحدث عن عواقب بعيدة المدى على أمريكا وحلفائها
خسر المنتخب اليمني، اليوم الخميس مباراته الأولى في نهائيات كأس آسيا للشباب بالصين، أمام منتخب أوزباكستان بهدف دون رد.
في الشوط الأول لم يظهر شباب اليمن بالشكل المطلوب واستقبلت شباك المنتخب هدفا من رأسية للمهاجم الأوزبكي.
وفي الشوط الثاني قدم منتخب اليمن للشباب مستوى مميز و أهدر اللاعبون عدة فرص حقيقية للتسجيل.
وقبل نهاية المباراة استحق المنتخب اليمني ركلة جزاء صحيحة لم يحتسبها الحكم الصيني.
ويواجه المنتخب اليمني نظيره منتخب إيران في المباراة القادمة يوم الأحد القادم ثم منتخب اندونسيا.