محمد صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، ليحقق إنجازًا وأرقامًا جديدة بعدما سجل وصنع في مواجهة إيفرتون، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "غوديسون بارك" في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل ليفربول وإيفرتون "2-2"، وصنع صلاح الهدف الأول الذي سجله ماك أليستر، وأحرز النجم المصري الهدف الثاني. وجاء هدف صلاح في الدقيقة الـ73 من تسديدة بعدما انفرد بالمرمى، وهو الهدف رقم 22 له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووفقًا لِما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح صلاح أكثر من أسهم بأهداف خارج الأرض في موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، وبفارق مساهمتين عن آندي كول الذي حقق رقمه في موسم 1993-1994.

كما عزز النجم المصري رقمه القياسي كأكثر لاعب يسجل ويصنع خلال المباراة ذاتها في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، إذ فعل ذلك في 9 مباريات هذا الموسم.

ونجح صلاح في الوصول لـ14 صناعة لهدف هذا الموسم مسجلًا أفضل رقم له في مسيرته مع "الريدز" منذ انضمامه للفريق قبل 7 سنوات.

وصنع صلاح 13 هدفًا موسم 2021 - 2022 وهو الرقم الأفضل في مسيرته مع ليفربول، قبل أن يكسره هذا الموسم بعد صناعة الهدف الـ14 له هذا الموسم.

وبنتيجة الأمس، ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة الـ57 في المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل رصيد إيفرتون عند النقطة الـ27 في المركز الخامس عشر