مجلس عزاء بمأرب بوفاة المناضل السبتمبري محافظ عمران الاسبق يحيى بن عبدالله العذري

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- عبدالله العطار

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اقيم اليوم بمحافظة مأرب مجلس عزاء في وفاة فقيد الوطن المناضل السبتمبري يحيى بن عبدالله العذري محافظ محافظة عمران الاسبق والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني المشرف في خدمة شعبه ورفعته وتقدمه.

وخلال مجلس العزاء الذي اقامه مجلس المقاومة الشعبية بمديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، اشاد المعزون من القيادات المدنية والعسكرية والامنية والاجتماعية في محافظة صنعاء والعديد من المحافظات، ورفقاء الدرب والاصدقاء واقرباء الفقيد، بمناقب الفقيد وتاريخية النضالي، والإرث الوطني والاخلاقي الذي تركه للأجيال كبصمة مرشدة للاخرين للمضي على دربه في الدفاع عن الجمهورية والثورة وخدمة الامة والمجتمع.

واشار المعزون الى ان الفقيد كان من الرعيل الأول الذي التحق بالثورة اليمنية 26 سبتمبر الخالدة لتخليص الشعب اليمني من نظام الكهنوت السلالي، وشارك مع الثوار في تحقيق الثورة والدفاع عنها وفك حصار السبعين يوما، ودحر فلول الامامة، وجرح في احدى المعارك..

ولفتا الى ان الفقيد تقلد العديد من المناصب العسكرية والمدنية والاجتماعية خلال مسيرة عطائه كعضو في مجلس الشورى و محافظا لمحافظة عمران سفيرا لليمن في عدد من الدول الغربية، وكان مثالا للوطنية والشرف والنزاهة، في خدمة وطنه وأمته، كما كان له دورا اجتماعيا بارزا في إصلاح ذات البين، وظل وفيا للثورة والجمهورية ورافضا للإمامة ومخلفاتها وعودتها بنسخة مليشيا الحوثي الارهابية بدعم من النظام الايراني كجزء من مشروعه التوسعي بالمنطقة، حتى توفاه الله وانتقل الى الرفيق الاعلى.

واكد المعزون استمرارهم على درب الفقيد ومواصلة ما بدأه واخوانه الثوار السبتمبريون من نضال وتضحية من اجل الامة والحفاظ على انجازهم العظيم ثورة 26 سبتمبر الخالدة، التي ازاحت اكبر نظام كهنوتي جثم على صدور الشعب، واعادت لليمن واليمنيين اعتبارهم وانسانيتهم ودورهم الريادي العربي والعالمي..

متعهدين بمواصلة المقاومة والنضال حتى القضاء على الاماميين الجدد ممثلة بمليشيا الحوثي الارهابية وتحرير العاصمة صنعاء وكافة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ودفن مشروعهم الظلامي وقطع يد ايران باليمن، واعادة بسط الامن والاستقرار الى اليمن في ظل النظام الجمهوري وثورة 26 سبتمبر، واعادة بناء الدولة اليمنية الجديدة العادلة تحت سقف الدستور والقانون والعدالة، والمواطنة المتساوية.