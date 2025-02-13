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الهلال الأحمر… توجيه شاحنة محملة بـ 7 عيادات للأسنان إلى اليمن

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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 أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أمس عن توجه شاحنة إلى الأشقاء في اليمن عبر الأراضي السعودية على متنها 7 عيادات أسنان.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس، في تصريح صحافي، ان هذه الشاحنة جزء من المساعدات المقدمة من الجمعية، مبينا استمرارها بتنفيذ حملات اغاثية وطبية وتنموية ومشروعات إنسانية للأشقاء في اليمن.

وأكد الحرص على دعم الشعب اليمني الشقيق تحت شعار «الكويت بجانبكم» بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الشؤون الاجتماعية، موضحا أن الجمعية تعمل بشكل حثيث ومباشر على إيصال المساعدات الأساسية عبر حملاتها المتواصلة لإغاثة الشعب اليمني وتلبية احتياجاته الضرورية وإرسالها للمستفيدين عبر قنوات التواصل المعنية

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