ضبط زورق يحمل أسمدة اليوريا قادمة من إيران بالبحر الأحمر الهلال الأحمر… توجيه شاحنة محملة بـ 7 عيادات للأسنان إلى اليمن اتفاق على إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر تقييم الحوادث يفند اتهامات ضد التحالف في اليمن استعدادات البطولة الرياضية الوفاء ل مأرب تكتمل بمشاركة 12 محافظة تقرير أمريكي يُحذّر من مخطط حوثي للسيطرة على مأرب.. ويتحدث عن عواقب بعيدة المدى على أمريكا وحلفائها تحفة تاريخية من محافظة الجوف يعود صناعهنا لاكثر من 2600 عام تباع في مزاد علني بلندن برخصة إسرائيلية.. فيديو ترامب يتعهد بتهجير سكان غزة ويؤيد ضم الضفة الغربية لإسرائيل بتمويل كويتي...افتتاح مركز تعليمي بمحافظة مأرب تشييع جثمان عقيد في الجيش اليمني توفي جراء مضاعفات التعذيب النفسي والجسدي في سجون مليشيا الحوثي الارهابية
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أمس عن توجه شاحنة إلى الأشقاء في اليمن عبر الأراضي السعودية على متنها 7 عيادات أسنان.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس، في تصريح صحافي، ان هذه الشاحنة جزء من المساعدات المقدمة من الجمعية، مبينا استمرارها بتنفيذ حملات اغاثية وطبية وتنموية ومشروعات إنسانية للأشقاء في اليمن.
وأكد الحرص على دعم الشعب اليمني الشقيق تحت شعار «الكويت بجانبكم» بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الشؤون الاجتماعية، موضحا أن الجمعية تعمل بشكل حثيث ومباشر على إيصال المساعدات الأساسية عبر حملاتها المتواصلة لإغاثة الشعب اليمني وتلبية احتياجاته الضرورية وإرسالها للمستفيدين عبر قنوات التواصل المعنية