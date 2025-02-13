اتفاق على إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، الأربعاء، إن الخرطوم وموسكو توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان.

وأضاف الشريف في مؤتمر صحافي عقب محادثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف “نحن متفقون تماما في هذا الموضوع، ولا توجد أي عقبات.. لا توجد عقبات، نحن متفقون تماما”.

ولم يقدم أي تفاصيل إضافية عن الخطة التي نوقشت لسنوات منذ توقيع اتفاق في عهد الرئيس السابق عمر البشير.

وقال قادة الجيش بعد أن أطاحوا بالبشير في 2019 إن الخطة قيد المراجعة.

وعملت روسيا على تعزيز العلاقات مع كلا الطرفين في الحرب الأهلية السودانية المستمرة منذ قرابة العامين، وزار مسؤولون روس في الأشهر القليلة الماضية بورتسودان، المدينة التي يتخذها الجيش مركزا له خلال الحرب.

وفي العام الماضي، قال أحد كبار القادة السودانيين إن روسيا طلبت إقامة محطة تزود بالوقود على البحر الأحمر مقابل أسلحة وذخيرة.

وستكون مثل هذه المحطة مفيدة لروسيا، خاصة بعد أن أثار سقوط نظام بشار الأسد في سوريا الشكوك حيال وضع قاعدتيها ذاتا الأهمية هناك