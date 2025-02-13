تقييم الحوادث يفند اتهامات ضد التحالف في اليمن

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استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، خلال مؤتمر صحافي بالرياض، عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف العربي، حيث تم تحليل أربع حالات حدثت في محافظات صنعاء وصعدة والحديدة وحجة.
المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم الفريق، تناول في حديثه ادعاءً حول استهداف منزل في قرية السقف بمديرية عبس، وأوضح أن التحليل أظهر أن التحالف لم ينفذ أي ضربات جوية في ذلك التاريخ.
كما تناول الفريق ادعاءً آخر عن قصف "مستودع إمدادات طبية" في محافظة صنعاء، ليؤكد المنصور أن الهجوم كان ضد موقع عسكري تابع للحوثيين، وتمت مراعاة تجنب الأضرار المدنية.
وفي حالة ثالثة تتعلق بميناء "الصليف"، أشار المنصور إلى معلومات استخباراتية حول تهديدات تتعلق بالعمليات العسكرية، مما جعل التحالف يستهدف الموقع قانونياً.
كل ذلك تم استناداً إلى تقييم دقيق للعمليات والإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، مما نفى صحة الادعاءات المقدمة ضدهم.