استعدادات البطولة الرياضية الوفاء ل مأرب تكتمل بمشاركة 12 محافظة

الخميس 13 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أعلن المجلس التنسيقي لمكاتب الشباب والرياضة في المحافظات غير المحررة عن بدء توزيع المستلزمات الرياضية للفرق المشاركة في البطولة التنشيطية "الوفاء لمأرب"، التي تضم فرقًا من 12 محافظة.

وصرح المجلس أن جميع التحضيرات قد اكتملت استعدادًا لانطلاق البطولة المقررة يوم الأحد المقبل.

تُنظم هذه البطولة بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد كرة القدم في محافظة مأرب، تحت رعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ووزير الشباب والرياضة نايف البكري، وذلك بدعم من بنك الشرق الإسلامي.

وأكد مدير عام التعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة نصر الأحمدي، ونائب مدير مكتب الشباب بمأرب سعيد اليوسفي، أن البطولة ستتواصل على مدار 19 يومًا، وستقام بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات، وستُجرى التصفيات عبر مرحلتين.

وأشار الأحمدي إلى أن وزير الشباب والرياضة يتابع بشكل مستمر جهود تفعيل الأنشطة الرياضية في المحافظات غير المحررة، التي تأثرت سلبًا جراء الانقلاب الحوثي، مشددًا على استعداد الوزير لتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لإعادة إحياء الأنشطة الرياضية.

كما أوضح الأحمدي أن البطولة تهدف إلى تعزيز روح الإبداع والتنافس بين شباب المحافظات، وفتح المجال لاكتشاف المواهب التي تلبي احتياجات الأندية الرياضية، بالإضافة إلى تقديم دعم نفسي للشباب من المحافظات غير المحررة والنازحين.