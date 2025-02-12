بتمويل كويتي...افتتاح مركز تعليمي بمحافظة مأرب

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، ومعه مدير الوحدة التنفيذية

سيف مثنى، مركز خديجة بنت خويلد التعليمي،بمنطقة الحَدَد"جنوبي مدينة مأرب" التابعة لمديرية الوادي بمحافظة مأرب.

ويضم المركز، مدرسة أساسية ثانوية ، ومبنى سكنيا، ومسجدا على مساحة اجمالية قدرها 1656 مترا مربعا، وبكلفة اجمالية بلغت 600ألف ريالٍ سعودي بتمويل من جمعية انسان الخيرية الكويتية.

واستمع الوكيل مفتاح، الى شرح من أمين عام مؤسسة كافل المنفذة والمشغلة للمركز محمد مخارش، اوضح فيه ان المدرسة تتكون من 12 فصلا دراسيا، و8دورات مياه ، و مع التأثيث والتجهيز، وتبلغ قدرتها الاستيعابية 360 طالباً وطالبةمن طلاب المرحلة الأساسية والثانوية، فيما يتكون المبنى السكني من شقتين مع التأثيث.. مشيرا إلى أن جمعية إنسان الكويتية متكفلة ايضا بتوفير كافة احتياجات المركز من أثاث وتجهيزات تحت اشراف مكتب التربية.

وثمن الوكيل مفتاح، الدعم الإنساني الكبير لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا......مشيرا إلى انها دوما السباقة في العطاء ودعم اليمن في شتى المجالات والقطاعات وخاصة التعليم والصحة والإغاثة ومشاريع التمكين..مؤكدا أن التعليم هو المعركة المستقبلية والركيزة الأساسية لبناء الإنسان الذي يعد البُعد الحقيقي للتمنيةللوطن.

وثمن الوكيل مفتاح دور جمعية إنسان الخيرية الكويتية في تنفيذ ودعم هذه المشاريع التي تخدم المجتمع ممن النازحين والمجتمع المضيف ويخدم التنمية لرعاية وتأهيل شريحة الأطفال، والذين سيخرج منهم القادة وسيكون لهم دور في تحقيق الآمال للوطن

وفي الافتتاح بحضور نائب مدير مكتب التربية عبدالعزيز الباكري، قال مدير الوحدة التنفيذية سيف مثنى ، أن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تأتي استجابة لحاجة الناس و لها جوانب تنموية هامة ،خاصة مايخص شريحة الأطفال،في محافظة تكتنف أكثر من ثلاثة ملايين نازح ،وهو ما فاقم الضغط،وزاد الاحتياج في كافة المجالات.