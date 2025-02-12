تشييع جثمان عقيد في الجيش اليمني توفي جراء مضاعفات التعذيب النفسي والجسدي في سجون مليشيا الحوثي الارهابية

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 133

شيع اليوم الى مقبرة الشهداء في مأرب، جثمان الشهيد العقيد محمد علي صالح عباد النسيم والذي توفي نتيجة مضاعفات التعذيب النفسي والجسدي التي تعرض لها لأكثر من خمس سنوات في سجون مليشيا الحوثي الارهابية..

وجرت مراسم التشييع الرسمي والشعبي، بحضور اللواء الركن محمد الحبيشي مستشار وزير الدفاع، واللواء الركن أحمد البحش مدير كلية الطيران والدفاع الجوي، وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة، وبمشاركة جموع من أهالي الشهيد وأقاربه ورفاقه في السلاح.

وأشاد المشيّعون بمناقب الشهيد البطل محمد النسيم، وبمواقفه الوطنية وتضحياته الكبيرة في المعركة الوطنية المقدسة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وصموده في سجون المليشيا طوال خمس سنوات.

كما أكّد المشيعون في كلماتهم أن جريمة مليشيا الحوثي بحق الشهيد لن تمر دون محاسبة، مشددين على أهمية تحقيق العدالة في قضايا المختطفين والمعتقلين. وأدانوا الممارسات الإرهابية التي تنتهجها المليشيا الحوثية في تعذيب وقتل الأبرياء، معربين عن رفضهم الكامل لهذه الأفعال الوحشية.

من جهته أشاد اللواء الركن محمد الحبيشي مستشار وزير الدفاع ببطولات الشهيد في جبهات العزة والكرامة ضد المليشيا الحوثية، وكذا صموده في سجونها لاكثر من خمس سنوات لاقى فيها شتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي.

وأكد الحبيشي أن التضحيات التي يقدمها الجيش الوطني وأحرار اليمن هي من أجل اليمن ومن أجل أن يعيش اليمنيون حياة حرّة وكريمة بخلاف المليشيا الحوثية الكهنوتية التي تقاتل من أجل شخص وسلالة معينة ومن أجل استعباد اليمنيين وقتلهم.

يُذكر أن العقيد النسيم تعرض خلال فترة احتجازه في سجون مليشيا الحوثي لظروف قاسية وتعذيب نفسي وجسدي انعكست على حالته الصحية بشكل بالغ، حتى أنه تم إعلان وفاته في 1 فبراير 2025 بعد فترة طويلة من المعاناة.

حضر التشييع العميد الركن رشاد اليوسفي مساعد قائد المنطقة العسكرية السابعة، والعميد مقبل جريد رئيس عمليات المنطقة السابعة، والعميد الركن قائد محمد عباد نائب رئيس هيئة العمليات بالمنطقة الثالثة، والعميد الركن عبدالوهاب المطري قائد اللواء 29 ميكا، والعميد عبدالله مريط اركان حرب اللواء 29 ميكا، وعدد من القيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية.