قرعة نصف نهائي كأس ملك أسبانيا تُبعد ريال مدريد عن مواجهة برشلونة

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا ظهر اليوم الأربعاء عن مواجهتين مثيرتين، بينما أبعدت ريال مدريد عن غريمه برشلونة.

ويلتقي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، فيما وضعت القرعة ريال مدريد في مواجهة ريال سوسيداد.

وتُلعب مباراتا الذهاب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا من 25 إلى 27 فبراير/ شباط، فيما تقام مواجهتا الإياب في الفترة ما بين 1 و3 أبريل/ نيسان.

وتقام المباراة النهائية يوم 26 أبريل القادم.