الرئاسة اليمنية: إجراءات لعودة مجلس القيادة والحكومة وجميع مؤسسات الدولة للعمل من الداخل والتسريع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي قرعة نصف نهائي كأس ملك أسبانيا تُبعد ريال مدريد عن مواجهة برشلونة ملك الأردن يُبلغ ترامب موقفه من تهجير الفلسطينيين عاجل: أسعار الصرف تسجل اليوم أسوأ قيمة للعملة اليمنية والإنهيار متواصل الإطاحة بخلية على صلة بالحوثيين مطلوبة لوزارة الدفاع اليمنية ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة قبالة سواحل المهرة آبل تطلق تحديثًا جديدًا لإصلاح ثغرة أمنية خطِرة في آيفون السعودية تمنح الإقامة المميزة لـ 685 خبيرًا تقنيًا لدعم التحول الرقمي اعراض سرطان الدم بالتفصيل ومتى تظهر تلك الأعراض العرب يرفعون احتياطيات الذهب إلى 1.63 ألف طن .. والسعودية تتصدر المرتبة الأولى
أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا ظهر اليوم الأربعاء عن مواجهتين مثيرتين، بينما أبعدت ريال مدريد عن غريمه برشلونة.
ويلتقي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، فيما وضعت القرعة ريال مدريد في مواجهة ريال سوسيداد.
وتُلعب مباراتا الذهاب في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا من 25 إلى 27 فبراير/ شباط، فيما تقام مواجهتا الإياب في الفترة ما بين 1 و3 أبريل/ نيسان.
وتقام المباراة النهائية يوم 26 أبريل القادم.