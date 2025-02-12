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ملك الأردن يُبلغ ترامب موقفه من تهجير الفلسطينيين

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أكد ملك الأردن عبد الله الثاني تمسُّكه بموقفه ضد تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال الملك عبد الله، في بيان نشره أمس الثلاثاء 11 فبراير2025، عقب لقاء جمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، إنه أكد خلال اللقاء أن مصلحة الأردن واستقراره، وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة له “فوق كل اعتبار”.

وأضاف “أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وهذا هو الموقف العربي الموحد، يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع”.

كما أكد ملك الأردن أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين، موضحًا “وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة. الرئيس ترامب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار”.

وشدَّد على ضرورة خفض التصعيد في الضفة الغربية لمنع تدهور الأوضاع هناك، التي أوضح أنه ستكون لها “آثار سلبية على المنطقة بأكملها”.

واختتم البيان “سنستمر في العمل بشكل فاعل مع شركائنا لتحقيق السلام العادل والشامل للجميع في المنطقة”.

من جانبه أعلن ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الملك الأردني، تمسُّكه بخطته لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى دول أخرى، كما هدد بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بحلول السبت المقبل.

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