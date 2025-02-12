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عاجل: أسعار الصرف تسجل اليوم أسوأ قيمة للعملة اليمنية والإنهيار متواصل

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني، اليوم الأربعاء - 12/02/2025 وفيها نلحظ انهيار العملة في مناطق الحكومة الشرعية، بشكل قياسي متسارع حيث اقترب الدولار الواحد من حاجز 2400 ريال..

-اسعار صرف الدولار الامريكي 

عدن

شراء = 2327 ريال   

بيع = 2352 ريال  

صنعاء

شراء = 534 ريال 

بيع = 537 ريال 

-أسعار صرف الريال السعودي

عدن

شراء = 610 ريال  

بيع = 615 ريال 

صنعاء

شراء = 139.80 ريال

بيع = 140.20 ريال

الأسعار غير ثابتة وتتغير

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