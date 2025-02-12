عاجل: أسعار الصرف تسجل اليوم أسوأ قيمة للعملة اليمنية والإنهيار متواصل

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أسعار صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني، اليوم الأربعاء - 12/02/2025 وفيها نلحظ انهيار العملة في مناطق الحكومة الشرعية، بشكل قياسي متسارع حيث اقترب الدولار الواحد من حاجز 2400 ريال..
-اسعار صرف الدولار الامريكي
عدن
شراء = 2327 ريال
بيع = 2352 ريال
صنعاء
شراء = 534 ريال
بيع = 537 ريال
-أسعار صرف الريال السعودي
عدن
شراء = 610 ريال
بيع = 615 ريال
صنعاء
شراء = 139.80 ريال
بيع = 140.20 ريال
الأسعار غير ثابتة وتتغير