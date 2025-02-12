الإطاحة بخلية على صلة بالحوثيين مطلوبة لوزارة الدفاع اليمنية

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، يوم الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2025، عن ضبط خلية تابعة لجماعة الحوثي، مطلوبة لوزارة الدفاع اليمنية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) وبحوزتها كمية من المخدرات.

وذكرت إدارة البحث الجنائي في حضرموت، أن الخلية تم ضبطها أثناء محاولتها تهريب مواد مخدرة، بعد مطاردة انتهت بانقلاب مركبة المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم.

وطبقًا لبيان إدارة البحث الجنائي نشره الإعلام الأمني، تم ضبط مركبة من نوع “حبة وربع” فضية اللون، يقودها المدعو (م. ي. م.)، 32 عامًا، وهو من أبناء محافظة صعدة ويقيم حاليًا في سيئون.

وأوضح البيان، أنه عُثر بحوزة الخلية أثناء التفتيش على 23 حبة من الكبتاجون المخدر، مما دفعهم لمحاولة الفرار باتجاه نقطة أمنية في شحوح غرب مدينة سيئون، إلا أن شرطة الدوريات نفذت عملية المطاردة مما جعل السائق يفقد السيطرة على المركبة وينقلب في منطقة سوم بن همام.

كما تم ضبط ثلاثة آخرين حاولوا تهريبهم بعد وقوع الحادث، واكتفى البيان بنشر أول حرف من أسمائهم (م. ع. س. ب.)، (ص. ي. س. م.)، (ط. م. ش.)، كانوا يستقلون مركبتين من نوع “كورولا”، إحداهما قصيرة والأخرى بيضاء اللون.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن هؤلاء الأفراد مطلوبون لوزارة الدفاع بتهم تتعلق بالانتماء لخلية إرهابية تخريبية على صلة بجماعة الحوثي.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على جميع المتهمين والمضبوطات، وتحويل القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية التي يتم ضبطها في محافظة حضرموت منذ مطلع الشهر الجاري فبراير و الثالثة على مستوى المحافظات التابعة للحكومة اليمنية.