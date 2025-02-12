ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة قبالة سواحل المهرة

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، ضبط سفينة قبالة سواحل المهرة (شرقي اليمن)، وعلى متنها كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي تخضع لقيود قانونية.

وقالت المصلحة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك، إن الكمية المضبوطة تبلغ وفقًا للتقارير الأولية نحو 93 طردًا، بما يعادل حمولة شاحنتين (ديّنتين).

وأضافت "أن إجراءات التحقيق مع المهربين قيد التنفيذ، وقد تم تحريز المضبوطات مع السفينة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، في خطوة تهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومنع تكرار مثل هذه العمليات".

وذكرت خفر السواحل أن الادوية المهربة تشكل "تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة، حيث غالبًا ما تكون غير مطابقة للمواصفات الطبية أو تدخل البلاد بطرق غير قانونية دون رقابة صحية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المرضى".

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود خفر السواحل اليمني لمكافحة التهريب وحماية الأمن الصحي والوطني، حيث تُستخدم مثل هذه الأدوية أحيانًا بشكل غير مشروع، مما يجعلها خطرة على الأفراد والمجتمع.

وأكدت مصلحة خفر السواحل عزمها مواصلة ملاحقة المهربين والتصدي لأي عمليات تهريب قد تهدد صحة المواطنين أو الأمن القومي وفقاً للإمكانات المتاحة.