ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة قبالة سواحل المهرة آبل تطلق تحديثًا جديدًا لإصلاح ثغرة أمنية خطِرة في آيفون السعودية تمنح الإقامة المميزة لـ 685 خبيرًا تقنيًا لدعم التحول الرقمي اعراض سرطان الدم بالتفصيل ومتى تظهر تلك الأعراض العرب يرفعون احتياطيات الذهب إلى 1.63 ألف طن .. والسعودية تتصدر المرتبة الأولى 80 مليون يورو على الطاولة.. برشلونة وباريس يتنافسان على جناح ليفربول خطة عربية مصرية فلسطينية لإعادة بناء غزة دون تهجير انفجارات تهز كييف وتدمير منشآت استراتيجية أوكرانية أوكرانيا تعلن بشكل مفاجئ استعدادها لحل مع روسيا عبر تبادل الأراضي عاجل :عبدالملك الحوثي يتوعد نتنياهو
أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، ضبط سفينة قبالة سواحل المهرة (شرقي اليمن)، وعلى متنها كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي تخضع لقيود قانونية.
وقالت المصلحة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك، إن الكمية المضبوطة تبلغ وفقًا للتقارير الأولية نحو 93 طردًا، بما يعادل حمولة شاحنتين (ديّنتين).
وأضافت "أن إجراءات التحقيق مع المهربين قيد التنفيذ، وقد تم تحريز المضبوطات مع السفينة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، في خطوة تهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين ومنع تكرار مثل هذه العمليات".
وذكرت خفر السواحل أن الادوية المهربة تشكل "تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة، حيث غالبًا ما تكون غير مطابقة للمواصفات الطبية أو تدخل البلاد بطرق غير قانونية دون رقابة صحية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المرضى".
وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود خفر السواحل اليمني لمكافحة التهريب وحماية الأمن الصحي والوطني، حيث تُستخدم مثل هذه الأدوية أحيانًا بشكل غير مشروع، مما يجعلها خطرة على الأفراد والمجتمع.
وأكدت مصلحة خفر السواحل عزمها مواصلة ملاحقة المهربين والتصدي لأي عمليات تهريب قد تهدد صحة المواطنين أو الأمن القومي وفقاً للإمكانات المتاحة.