السعودية تمنح الإقامة المميزة لـ 685 خبيرًا تقنيًا لدعم التحول الرقمي

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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حصل 685 شخصًا من الكفاءات الاستثنائية والباحثين في قطاع التقنية على الإقامة المميزة في المملكة ضمن منتج "إقامة كفاءة استثنائية"، وفق ما أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على هامش مؤتمر ليب 2025، الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المواهب الرقمية العالمية وتعزيز بيئة الابتكار، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وجعل المملكة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي والتقنية والابتكار.

كما يساعد على استحداث وظائف جديدة، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ريادة تقنية عبر استقطاب أبرز الخبراء بحسب البيانات الصادرة، تصدر مختصو تقنيات الجيل الخامس (5G) القائمة بنسبة 16%، يليهم مختصو الحوسبة السحابية بنسبة 15%. وتعد هذه المجالات أساسية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، مما يعزز مكانة السعودية كواحدة من الدول الرائدة في تبني أحدث التقنيات.

أما الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، فقد شكل خبراؤه 12% من الكفاءات التي حصلت على الإقامة المميزة، وهو ما يعكس اهتمام المملكة بتطوير هذه المجالات، لما لها من دور محوري في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الرقمية. إضافة إلى ذلك، برزت البيانات الضخمة كمجال استراتيجي، حيث استحوذ على 13% من التأشيرات الممنوحة.

ومع النمو السريع في تحليل البيانات في الاقتصادات المتقدمة، أصبح هذا المجال أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاعات المختلفة. استقطاب خبرات تقنية من مختلف الدول لم يقتصر منح الإقامة المميزة على هذه المجالات، بل شمل أيضًا محترفين في تقنيات إنترنت الأشياء، والتقنية المالية، والحوسبة المتقدمة، والتي تعتبر من الأولويات لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وقد استقطبت المملكة هذه المواهب من دول رائدة في مجال التقنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وأستراليا، والبرازيل، والهند، وباكستان، ومصر، في خطوة تعكس التزامها بتوفير بيئة عمل عالمية المستوى للكفاءات المتخصصة.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا السعودي نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية ومشاريع المدن الذكية، مثل مدينة نيوم ومشروع ذا لاين، اللذين يركزان على الابتكار في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتصال فائق السرعة. كما يُقدِّم مركز الإقامة المميزة سبعة منتجات تشمل:

إقامة كفاءة استثنائية

إقامة موهبة

إقامة رائد أعمال

إقامة مستثمر أعمال

إقامة مالك عقار

إقامة مميزة غير محددة المدة

إقامة مميزة محددة المدة

وتوفر هذه المنتجات مجموعة من المزايا، من أبرزها الإقامة في المملكة مع الأسرة، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات، والاستفادة من التسهيلات الحكومية.

يُذكر أن مؤتمر ليب التقني 2025، الذي يقام في العاصمة الرياض، يعد واحدًا من أكبر الفعاليات التقنية عالميًا، حيث يجذب سنويًا نخبة من الخبراء والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا لمناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات المستقبلية في القطاع.

وخلال النسخة الحالية، شهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة وممثلين عن شركات عالمية مثل مايكروسوفت، وجوجل، وأمازون، وIBM، ونفيديا، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز تقني عالمي.

تعكس هذه الخطوة مدى التزام السعودية بتطوير اقتصادها الرقمي وتعزيز تنافسيتها عالميًا عبر استقطاب أفضل العقول في المجالات التقنية، ما يساهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق قفزات نوعية في التكنولوجيا الحديثة