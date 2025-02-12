اعراض سرطان الدم بالتفصيل ومتى تظهر تلك الأعراض

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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الإصابة بمرض سرطان الدم يُعتبر من أكثر الأمور المخيفة التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص، وباختلاف نوع السرطان يرغب العديد في معرفة العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه لها، لذا أعددنا لكم المقال التالي لتتعرفوا على أعراض سرطان الدم بالتفصيل، من ضمنها الأعراض الشائعة والمبكرة والمتأخرة ومتى تظهر تلك الأعراض، وهل تختلف الأعراض عند النساء عن الأعراض التي تظهر عند الرجال، ومعلومات أخرى، فاحرصوا على المتابعة وقراءة السطور التالية.

مراحل سرطان الدم

تحديد مرحلة سرطان الدم يمكن أن يوفر معلومات يمكن أن تساعد الطبيب في تحديد أفضل العلاجات للحالة، وعلى الرغم من أن معظم أنواع السرطانات يتم تحديد مراحلها وفقاً لحجم الورم ومدى انتشاره، إلا أن تحديد مرحلة سرطان الدم أمر مختلف، حيث يعتمد على عدد خلايا الدم ومدى تجمع وتراكم الخلايا السرطانية داخل أعضاء الجسم.

ويقوم الطبيب أولاً بتحديد نوع سرطان الدم الموجود عن طريق بعض الاختبارات الخلوية وبعض التحاليل المعملية الأخرى، ثم يتم تقسيم كل نوع بنظام معين، ولكن يجب التنويه إلى أن تحديد مرحلة السرطان فقط لا يكفي لتحديد مصير الحالة، فتوجد عوامل أخرى يجب أخذها بالاعتبار.

وتتضمن مراحل سرطان الدم، وخاصة سرطان الدم المزمن ما يلي:

المرحلة 0: يكون لدى المريض مستويات عالية من خلايا الدم البيضاء، ولكن لا يظهر عليه أي أعراض جسدية.

المرحلة1:

يكون لدى المريض مستويات عالية من خلايا الدم البيضاء، ويعاني من تضخم الغدد الليمفاوية.

المرحلة 2:

يكون لدى المريض مستويات مرتفعة من خلايا الدم البيضاء، ويعاني من الأنيميا، كما يمكن أن يعاني من تضخم الغدد الليمفاوية.

المرحلة 3: يعاني المريض من ارتفاع مستويات خلايا الدم البيضاء، ولديه أنيميا، كما يمكن أن يعاني من تضخم العقد الليمفاوية وتضخم الكبد أو الطحال.

المرحلة 4: يوجد مستويات عالية من خلايا الدم البيضاء وانخفاض في عدد الصفائح الدموية، كما يمكن أن يكون المريض مصاب بفقر الدم، ولديه تضخم في الطحال أو الكبد والغدد الليمفاوية.

اعراض سرطان الدم تتضمن أعراض سرطان الدم العامة والشائعة ما يلي:

الشعور بالضعف العام والتعب بسرعة من أقل مجهود.

شحوب الجلد.

الحمى.

الإصابة بالكدمات والنزيف من الأنف واللثة بسهولة، وظهور بقع حمراء صغيرة الحجم على الجلد.

الشعور بألم في العظام والمفاصل أو ضعفها.

تورم العقد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط أو الفخذ أو المعدة.

تضخم الكبد أو الطحال.

ضيق التنفس.

الشعور بالألم تحت الأضلاع في الجانب الأيسر.

التعرق بشدة، خاصةً في الليل.

خسارة الوزن غير المقصودة.

التعرض لعدوى بشكل متكرر.

أعراض سرطان الدم المبكرة

في أغلب الحالات لا يتسبب سرطان الدم في ظهور أعراض في مراحله المبكرة، وعادة ما تتشابه الأعراض المبكرة التي يمكن أن تظهر مع أعراض الإنفلونزا، ولكن لا تختفي هذه الأعراض مع مرور الوقت.

وتتضمن اول اعراض سرطان الدم التي قد تظهر ما يلي:

فقدان الشهية.

ألم في العظم والمفاصل.

سهولة الإصابة بكدمات.

التعب والحمى.

الصداع.

النزيف بغزارة.

التعرق الليلي.

قصور التنفس.