العرب يرفعون احتياطيات الذهب إلى 1.63 ألف طن .. والسعودية تتصدر المرتبة الأولى

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يتصدر الذهب ارتفاعات الأصول الاستثمارية منذ مطلع العام مع تسجيله مستويات قياسية جديدة كل يوم، ليصل إلى 2908 دولارات للأونصة، بزيادة نحو 11% منذ مطلع العام.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، مع ارتفاع جاذبيته كملاذ آمن في ظل الحرب التجارية التي تلوح في الأفق نتيجة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

في هذه الأثناء، تملك الدول العربية احتياطيات ذهب بلغت نحو 1.63 ألف طن بنهاية 2024، استحوذت السعودية على 20% منها بنهاية الفترة نفسها، وذلك بنحو 323.1 طن، كأكبر بنك مركزي عربي لديه احتياطيات من الذهب.

السعودية الـ 18 بين كبار الملاك احتياطيات السعودية من الذهب شكلت بنهاية 2024 نحو 0.9% من الاحتياطيات العالمية البالغة 35.5 ألف طن، فيما تشكل احتياطيات العرب نحو 4.5% من الإجمالي.

وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، زادت الاحتياطيات العالمية 0.6% إلى 36.2 ألف طن، وتصدرت أمريكا أكبر حائزي الذهب عالميا بنحو 8.13 ألف طن تمثل 22.5% من العالم بنهاية 2024.

فيما تحتل السعودية المرتبة الـ18 بين كبار ملاك الذهب العالميين، التي تضم صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، في حين تعد السعودية الـ16 بين دول العالم، في حال استثناء المؤسستين الدوليتين.

وارتفعت احتياطيات الدول العربية 2% (32.2 طن)، حيث كانت حيازتهم 1.59 ألف طن في 2023.

وجاء الارتفاع عربيا بعد زيادة 6 دول لاحتياطياتهم، تصدرتهم العراق بـ20.1 طن، وقطر 9.8 طن.

يعد احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية مؤشرا على القوة الائتمانية للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، كما أنه يمنح الدول أمانا خلال الأزمات المالية وآخرها "كورونا"، التي شهدت مشتريات واسعة للبنوك المركزية تحوطا ضد الأزمة.

وكونه مخزنا آمنا للقيمة، تبقي البنوك المركزية جزءا من احتياطياتها بمنأى عن تقلبات سعر صرف العملات، الذي يمكن أن يتآكل مع تقلبات الأسواق أو الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

الترتيب عربيا حلت السعودية في المرتبة الأولى، بين 18 دولة عربية لديها احتياطي من الذهب، علما أن 4 دول لم تعلن احتياطيها.

في المرتبة الثانية جاءت لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، يشكل 18% من احتياطي الذهب العربي، ثم الجزائر 173.6 طن (حصتها 11%)، رابعا تأتي العراق 162.7 طن، تمثل 10% من حيازة العرب، ليشكل الدول الـ4 أكثر من 58% من احتياطيات العرب.

وفي المرتبة الخامسة مصر بـ126.9 طن، ثم قطر 110.8 طن، بينما بقية الدول احتياطياتها كل منها أقل من 80 طن، وهم على الترتيب:

الكويت، الإمارات، الأردن، سوريا، المغرب، تونس، سلطنة عمان، البحرين، اليمن، موريتانيا، وجزر القمر.

الترتيب عالميا حلت أمريكا في الترتيب الأول بين دول العالم من حيث احتياطياتها من الذهب، بنحو 8.13 ألف طن، تليها ألمانيا بنحو 3.35 ألف طن (9.3%).

وثالثا إيطاليا 2.45 ألف طن، وفي المرتبة الرابعة تأتي فرنسا 2.44 ألف طن، ثم روسيا 2.34 ألف طن، لتستحوذ الدول الـ5 على 52% من احتياطيات العالم.

وسادسا جاءت الصين باحتياطي يبلغ 2.28 ألف طن، تمثل 6.3% من الاحتياطي العالمي، ليصل نصيب الدول الـ6 إلى 65.7% من احتياطيات العالم