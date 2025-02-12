80 مليون يورو على الطاولة.. برشلونة وباريس يتنافسان على جناح ليفربول

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يبدو أن مستقبل لويس دياز، جناح ليفربول، يكتسب المزيد من الزخم مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفي.

تشير الأنباء إلى أن اللاعب قد يكون هدفًا للعديد من الأندية الكبرى، بما في ذلك برشلونة وباريس سان جيرمان، إلا أن العرض الأكثر إثارة يأتي من الدوري السعودي، حيث يُقال إن الأندية في المملكة مستعدة لإنفاق ما يصل إلى 80 مليون يورو للحصول على خدماته، مما يضع ليفربول في موقف حرج لتأمين عقد جديد له.

وفقًا لتقارير TEAMtalk، فإن ليفربول يتطلع إلى تجديد عقد دياز، الذي لم يبدِ أي رفض بشأن البقاء في الأنفيلد.

وعلى الرغم من اهتمام برشلونة، فإن القلق حول الميزانية قد يعقد الأمور.

ومع ذلك، لا تزال العروض من الدوري السعودي تلقي بظلالها على المفاوضات، مما سيجعل ليفربول مضطرًا للعمل بسرعة لحسم موقف اللاعب قبل أن تتزايد العروض