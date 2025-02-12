انفجارات تهز كييف وتدمير منشآت استراتيجية أوكرانية

الأربعاء 12 فبراير-شباط 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن العاصمة كييف تعرضت لاستهدافات صاروخية روسية، أدت إلى اندلاع حرائق في عدد من مناطق العاصمة، اليوم الأربعاء.

وبحسب تلك الوسائل، انقطع التيار الكهربائي عن مناطق عدة من المدينة بعد الانفجارات.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، إن "روسيا شنّت ضربة صاروخية بالستية على كييف". وتحدثت تقارير عن سماع دوي أكثر من 10 انفجارات في العاصمة كييف، وأعلنت السلطات المحلية أن حرائق اندلعت في 5 مناطق بالمدينة، فيما أفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بمقتل شخص واحد، حسب المعلومات الأولية.

وقال سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، إن مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومنشأة دفاع جوي مع طاقمها، تم تدميرها ليلاً، في بلدة ستارايا بوغدانوفكا في ضواحي نيكولاييف.

وفي الليلة الماضية، تم الإعلان عن إنذار جوي في كييف ومقاطعة كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، وقعت انفجارات أيضا في كريفوي روغ وسومي ونيكولاييف ولوبني وأوبوخوف وغيتومير.

وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية، بانتظام، بضرب مواقع الأفراد العسكريين والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة العسكرية والقيادة العسكرية والاتصالات.

و كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكمراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه