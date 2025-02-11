كيف تعرف أن شخصا ما يتعقبك على جوالك؟

الثلاثاء 11 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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توجد ميزة في هواتف آيفون قد تكون مفيدة وقد تكون ضارة وهي "مشاركة موقعي"، فعند تفعيلها ستتيح لأي شخص تثق به مثل شريكك أو أحد والديك معرفة مكانك في الوقت الفعلي من خلال تطبيق "فايند ماي" (Find My)، ولكن بالمقابل قد يقوم شخص ما على الأغلب يكون قريبا منك بإعداد هذه الميزة لنفسه من دون علمك حتى يتمكن من تتبع كل تحركاتك

ولحسن الحظ، فمن السهل التحقق مما إذا كان أحد يتتبعك، وكل ما عليك هو الانتقال إلى الإعدادات واختيار الخصوصية والأمان ثم خدمات الموقع وستجد خيار "مشاركة موقعي"، وهنا تستطيع رؤية قائمة بالأشخاص الذين لديهم وصول مباشر إلى موقعك، وإذا وجدت شخصا غير مرغوب فيه يمكنك إزالته ببساطة، وضع في اعتبارك أن أي شخص تزيله من القائمة سيعلم بذلك.

إجراءات إضافية لمنع التعقب

إذا كنت قلقا من التتبع فهناك إجراءان إضافيان من المهم أن تعرفهما، ففي الإجراء الأول عليك معرفة ما إذا كان هناك أي أجهزة تحديد موقع مجهولة تتحرك معك والمثال الأبرز هو جهاز "إيرتاغ" (AirTag) من آبل، إذ يمكن إخفاء هذه الأجهزة في ملابسك أو أغراضك، مما يسمح لصاحب الجهاز بتتبع تحركاتك على الخريطة، ولكن لحسن الحظ فإن آيفون قادر على كشف أجهزة "إيرتاغ" غير المعروفة وتنبيهك.

وعند حدوث ذلك، يمكنك الاطلاع على التنبيهات من خلال الانتقال إلى تطبيق "فايند ماي" على هاتفك، وسترى خريطة توضح مكان "إيرتاغ" الذي يتعقبك، كما ستظهر على الخريطة خطوط متقطعة تدل على المسار الذي سرت عليه وهذا قد يساعدك في معرفة الشخص الذي وضع لك الجهاز، كما يمكنك تحديد مكان "إيرتاغ" من خلال الضغط على زر تشغيل الصوت في التطبيق لجعله يصدر صوتا ويكشف مكانه.

وإذا وضعت الجزء العلوي من جهاز آيفون على الجانب الأبيض منه فسينقلك إلى موقع ويب يحوي معلومات عن جهاز التتبع، ويمكن أن يساعدك هذا في تحديد مالك الجهاز إن كنت تعرفه، وإذا أردت الحل السريع فيمكنك إزالة غطاء الجهاز ونزع البطارية ببساطة.

هذا كان الإجراء الأول، أما في الإجراء الثاني فعليك التأكد من عملية تسجيل الدخول إلى حساب آبل الخاص بك، وإن قام شخص ما بذلك فيمكنه تتبع كل تحركاتك من دون أن تعلم.

وإذا أردت اكتشاف ذلك فادخل إلى الإعدادات واضغط على (اسمك) في الأعلى ثم انزل لأسفل الصفحة وستجد قائمة بالأجهزة التي سجلت دخولا إلى حسابك على آبل، وإذا نقرت على أحد الأجهزة فيمكنك معرفة مزيد من التفاصيل مثل رقم الهاتف والرقم التسلسلي للجهاز.

وإن رأيت جهازا لا تملكه في هذه القائمة فقد يكون لشخص ما قادر على الوصول إلى حسابك، يمكنك إزالة الجهاز ببساطة في الإعدادات، وتقول شركة آبل إنه بمجرد إزالة جهاز غير معروف فسيتعين عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور.