لماذا تم.تأجيل الألعاب الأولمبية الإلكترونية في الرياض إلى هذا العام؟

الثلاثاء 11 فبراير-شباط 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تأجلت النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية الإلكترونية التي كانت مقررة في الرياض العام الحالي إلى عام 2027، بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها، إن "النسخة الأولى من الألعاب الأولمبية الإلكترونية، وهي حدث تاريخي في عالم الرياضات الإلكترونية وداخل الحركة الأولمبية، ستقام عام 2027 في الرياض في المملكة العربية السعودية".

وتابعت "الطريق إلى الألعاب مع المسابقات الأولمبية الأولى سيبدأ بالفعل هذا العام".

جاء الإعلان إثر الاجتماع الذي عقده الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، برئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ في الرياض.

ويأتي تأجيل الألعاب سنتين لمنح الفرصة للمشاركين من جميع دول العالم، لخوض تجربة تصاعدية، تمهيداً لإقامة الحدث الأول من نوعه تاريخيا عام 2027 في المملكة.

وحرصت اللجنة الأولمبية الدولية في السنوات الأخيرة على دمج الرياضات الإلكترونية في الحركة الأولمبية، وقررت قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس إطلاق حدث منفصل تمامًا عن الألعاب الكلاسيكية.

وفي إطار هذه الخطوة، أبرمت اللجنة الأولمبية الدولية في تموز/يوليو الماضي شراكة مدتها 12 عاما مع اللجنة الأولمبية السعودية لاستضافة أولمبياد الرياضات الإلكترونية المستقبلية بين 2025 و2037، وفق وتيرة لم يتم تحديدها.

بيد أن تكييف الرياضات الإلكترونية مع المبادئ الأولمبية من بينها تشكيل المنتخبات الوطنية، والمفاوضات مع ناشري الألعاب، واحترام مبدأ "اللاعنف" الذي ذكره باخ، أثبت أنه مهمة معقدة وقد كثُرت شائعات التأجيل في الآونة الأخيرة.

وأوضح باخ، أنه بعد اجتماع الأحد في الرياض بين رئيس اللجنة الأولمبية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة السعودي، قررت اللجنة الأولمبية الدولية والمملكة العربية السعودية وضع "خارطة طريق" نحو هذا الحدث الجديد.

كما أنشأت اللجنة الأولمبية شراكة مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي "ستوفر خبرتها فيما يتعلق باختيار الألعاب وهيكل البطولة والمشاركة في النظام البيئي"، وستعمل على وجه الخصوص على "وضع مبادئ التأهل" لهذه الألعاب المستقبلية، وفقا للجنة الأولمبية الدولية