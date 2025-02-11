بسبب أزمة الكهرباء.. إخراج جثث مجهولة من ثلاجات الطب الشرعي ودفنها في عدن ولحج

الثلاثاء 11 فبراير-شباط 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 179

أعلنت النيابة العامة، دفن 56 جثة مجهولة الهوية كانت محفوظة في الثلاجة المركزية للطب الشرعي بمستشفى الجمهورية في عدن، في ظل تفاقم أزمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأوضح إعلام النيابة العامة في بيان، الاثنين، إن عملية الدفن تمت بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، وبالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية.

وذكر أن عملية الدفن جرت على مرحلتين؛ الأولى بعد صلاة الفجر وشملت 34 جثة، فيما تم دفن الدفعة الثانية عند الساعة الثانية مساءً وضمت 22 جثة. وتمت العملية في مقبرة أبو حربة بمنطقة الحسوة، مديرية البريقة، محافظة عدن.

وأوضح القاضي صالح باشافعي، مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي، أن هذا الإجراء جاء لتخفيف تكدس الجثث في مستشفى الجمهورية، خاصة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

وأضاف باشافعي، أنه وبعد استكمال النيابة العامة للإجراءات القانونية، تم التنسيق المباشر مع منظمة الصليب الأحمر، حيث جرت عملية الدفن وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك توثيق جميع البيانات الخاصة بالجثث، وتحديدها بأرقام على معاصمها، وكتابة البيانات على شواهد القبور، مع الاحتفاظ بسجلات إلكترونية وورقية لإمكانية الرجوع إليها عند ظهور أقارب المتوفين.

وأشار البيان إلى عملية دفن مماثلة شهدتها محافظة لحج الأسبوع الماضي، شملت 15 جثة مجهولة الهوية بإشراف النيابة العامة والمركز الوطني للطب الشرعي.