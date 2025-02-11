صعدة: وفاة موظف أممي في سجون الحوثيين والأمم المتحدة توقف جميع أنشطتها بالمحافظة

الثلاثاء 11 فبراير-شباط 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أُعلن اليوم الثلاثاء، وفاة موظف في الأمم المتحدة، داخل معتقل لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة، شمالي اليمن، بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة وقف برامجها.

وقالت وكالة "شينخوا" نقلا عن مصدر أمني في سلطات المليشيا بصنعاء، إن موظف أممي اعتقله الحوثيون في يناير الماضي توفي داخل السجن بصعدة.

ووفقا للوكالة الصينية، فإن الموظف الأممي، "أحمد باعلوي" (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، توفي في معتقل للحوثيين بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).

وذكرت ، إن "باعلوي" هو موظف لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن، وانضم إلى البرنامج في عام 2017، كمسؤول عن عمليات تكنولوجيا المعلومات.

وأمس الاثنين، أعلنت الأمم المتحدة، تعليق برامجها وأعمالها الإنسانية في صعدة احتجاجاً على احتجاز المليشيا موظفين أممين.

وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن الأمين العام أنطونيو غوتيرش، وجه الوكالات والصناديق والبرامج الأممية - في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة - إلى التعليق المؤقت لجميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة في اليمن.

وأضافت أن التوجيه جاء إثر قيام سلطات الأمر الواقع مؤخرا باحتجاز 8 موظفين أمميين إضافيين، منهم 6 يعملون في صعدة، مما أثر على قدرة الأمم المتحدة على العمل هناك.