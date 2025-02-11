ثورة أتت بأفضل رئيس وزراء لليمن.. حميد الأحمر يتحدث عن 11 فبراير ويوجه دعوة هامة

الثلاثاء 11 فبراير-شباط 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال حميد الأحمر البرلماني ورجل الأعمال اليمني، أن ثورة 11 فبراير جاءت بأفضل رئيس وزراء عرفته اليمن.

وفي تعليقه تزامنًا مع الذكرى الرابعة عشر لانطلاق ثورة الشباب السلمية في 12 فبراير 2011 قال: "في ذكرى ثورة فبراير السلمية نستذكر بإعتزاز تلك الهبة الشعبية العظيمة والمبررة لثورة لم تقتل ولم تنهب ولم تسقط دولة ولم تقصي احد''.

وأضاف في منشور على حسابه في منصة إكس وفيسبوك رصده محرر مأرب برس:''ثورة اتت بأفضل رئيس وزراء عرفته اليمن وانزه وانجح وزير ماليه بينما زهد قادتها ومن وقف خلفها واعد لها عن المناصب والمكاسب''.

وتابع: ''ثورة لازالت بفكرها والمؤمنين بها المدافعين عن الوطن ومكتسباته هي الامل في استعادة الدولة التي اسقطتها المؤامرة والثورة المضادة ضد ثورة فبراير العظيمة''

الأحمر وجه دعوة الى ابناء اليمن للالتفاف حول مبادئ ثورة فبراير والانحياز للوطن والمستقبل وليس للاشخاص او الثارات وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة من الايادي الآثمة التي انقلبت على مبادئ ثورات اليمنيين سبتمبر واكتوبر وفبراير.