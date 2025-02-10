عاجل : المملكة الأردنية تلغي اتفاقية وقعتها مع المليشيات الحوثية بعد اكتشاف انتحال قيادي حوثي هوية الشرعية

الإثنين 10 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ألغت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم وقعت يوم أمس بين مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية، والهيئة العليا للأدوية التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، بعد اكتشاف تلاعب في هوية الممثل الموقع عن الجانب اليمني.

وقالت السفارة اليمنية في عمّان في بيان رسمي نشرته عبر منصة (إكس)، إن المدعو علي محمد عباس، الذي ينتمي إلى لجماعة الحوثي، انتحل صفة رئيس الهيئة اليمنية للأدوية وقام بتوقيع الاتفاقية، ما استدعى تدخل الجهات المختصة في الأردن، التي وجهت بإلغاء المذكرة فوراً.

وأشادت السفارة اليمنية بالتجاوب السريع من قبل السلطات الأردنية، مشيرة إلى استمرار التنسيق المشترك لضمان التعامل مع الجهات الشرعية فقط، والتأكد من هوية الوفود الرسمية التي تمثل حكومة الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً.

وأمس الأحد أعلنت جماعة الحوثي توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية لتعزيز التعاون في مجال الأدوية، الأمر الذي قوبل برفض رسمي بعد الكشف عن ملابسات التوقيع