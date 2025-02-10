حفل تكريمي ل 800 طفل وطفلة من المشاركين في مشروع النور المبين للحافظ الصغير على المسرح السبئي بمحافظةمأرب

الإثنين 10 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 147

اقام اليوم الاحد مركز النور لتحفيظ القرآن الكريم الحفل التكريمي الرابع لطلاب وطالبات مشروع النور المبين (الحافظ الصغير ) على المسرح السبئي بحديقة جرين سيتي الدفعة الثانية المرحلة الأولى (جزء عم) والبالغ عددهم( 800 )طالب وطالبة .

وقد تخلل الحفل فقرات فنية وثقافية ودعوية بالاضافة تكريم الحافظين لكتاب الله-المرحلة الاولى- (جزء عم) من قبل المركز

وفي ختام حفل الافتتاح تم تنفيذ يوم مفتوح في ألعاب الحديقة لطلاب وطالبات المركز مع عوائلهم بدعم ومبادرة من مؤسسة غيث التنموية بالتعاون مع إدارة الحديقة تشجيعاً لأبنائنا الطلاب والطالبات في مراكز تحفيظ القران الكريم..

وقد اشاد الجميع بمستوى الاعداد والتجهيز والتنفيذ للحفل التكريمي من قبل المكلفين من المركز والمؤسسة وكذا الادارة التنفيذية النسائية المكلفة من قبل الحديقة لإدارة النشاط رغم كثافة الحضور من الحفاظ وذويهم..