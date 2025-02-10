حفل تكريمي ل 800 طفل وطفلة من المشاركين في مشروع النور المبين للحافظ الصغير على المسرح السبئي بمحافظةمأرب الجيش الوطني يفشل كافة عمليات التسلل الحوثية بمحافظة مأرب ويكبدها خسائر في القوة والعتاد. مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية يدشن موقعه الإلكتروني الجديد طهران تخشى الضغوط القصوى لترامب وتعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشرط واحد الموقف السعودي الرافض لتهجير الفلسطينيين وأثره على التطبيع الدولار يقترب من 2300.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم وزير الاوقاف بمكة المكرمة يكرم المشاركين في المسابقة القرانية للعسكريين بالسعودية حزب الإصلاح: ''ثورة 11 فبراير نجحت في تحقيق انتقال سلس للسلطة وما حدث بعدها انقلاب'' هجمات مباغتة لرجال القبائل تستهدف نقاط الحوثيين في الحنكة بمحافظة البيضاء حماس ترد على ترامب: ''غزة ليست للبيع''
اقام اليوم الاحد مركز النور لتحفيظ القرآن الكريم الحفل التكريمي الرابع لطلاب وطالبات مشروع النور المبين (الحافظ الصغير ) على المسرح السبئي بحديقة جرين سيتي الدفعة الثانية المرحلة الأولى (جزء عم) والبالغ عددهم( 800 )طالب وطالبة .
وقد تخلل الحفل فقرات فنية وثقافية ودعوية بالاضافة تكريم الحافظين لكتاب الله-المرحلة الاولى- (جزء عم) من قبل المركز
وفي ختام حفل الافتتاح تم تنفيذ يوم مفتوح في ألعاب الحديقة لطلاب وطالبات المركز مع عوائلهم بدعم ومبادرة من مؤسسة غيث التنموية بالتعاون مع إدارة الحديقة تشجيعاً لأبنائنا الطلاب والطالبات في مراكز تحفيظ القران الكريم..
وقد اشاد الجميع بمستوى الاعداد والتجهيز والتنفيذ للحفل التكريمي من قبل المكلفين من المركز والمؤسسة وكذا الادارة التنفيذية النسائية المكلفة من قبل الحديقة لإدارة النشاط رغم كثافة الحضور من الحفاظ وذويهم..