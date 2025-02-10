حفل تكريمي ل 800 طفل وطفلة من المشاركين في مشروع النور المبين للحافظ الصغير على المسرح السبئي بمحافظةمأرب الجيش الوطني يفشل كافة عمليات التسلل الحوثية بمحافظة مأرب ويكبدها خسائر في القوة والعتاد. مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية يدشن موقعه الإلكتروني الجديد طهران تخشى الضغوط القصوى لترامب وتعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشرط واحد الموقف السعودي الرافض لتهجير الفلسطينيين وأثره على التطبيع الدولار يقترب من 2300.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم وزير الاوقاف بمكة المكرمة يكرم المشاركين في المسابقة القرانية للعسكريين بالسعودية حزب الإصلاح: ''ثورة 11 فبراير نجحت في تحقيق انتقال سلس للسلطة وما حدث بعدها انقلاب'' هجمات مباغتة لرجال القبائل تستهدف نقاط الحوثيين في الحنكة بمحافظة البيضاء حماس ترد على ترامب: ''غزة ليست للبيع''
نجحت قوات الجيش الوطني يوم امس في إفشال محاولات تسلل لعناصر تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، وإسكتت مصادر نيران معادية لها في عدد من جبهات القتال جنوبي وشمالي محافظة مأرب.
وقالت مصاد عسكرية لـ المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش أحبطت ثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية على مواقع متفرقة من جبهات القتال جنوبي وشمالي مأرب.
وأكدت المصادر، أن قواتنا تعاملت بقوة في إفشال جميع عمليات التسلل التي نفذتها مجاميع العدو، بعد رصد تحركاتها بدقة، وأجبرتها على التراجع متكبدة خسائر في القوة والعتاد.
كما نجحت قواتنا المسلحة في الرد على قصف مدفعي شنته المليشيات الحوثية على مواقع عسكرية في قطاع الأعيرف، وإسكات مصادر النيران.
وأضافت المصادر، أن قصف المليشيات الإرهابية أسفر عن إصابة ثلاثة من أبطال قواتنا المسلحة.
وفي محافظة الجوف، تعاملت قواتنا مع عمليات عدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية، وتمكنت من تحييد مصادر النيران المعادية.
كما أعطبت قواتنا معدات حفر كانت تستخدمها المليشيات لاستحداث طرقات وتحصينات في مناطق التماس بجبهة الجدافر.