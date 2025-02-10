الجيش الوطني يفشل كافة عمليات التسلل الحوثية بمحافظة مأرب ويكبدها خسائر في القوة والعتاد.

الإثنين 10 فبراير-شباط 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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نجحت قوات الجيش الوطني يوم امس في إفشال محاولات تسلل لعناصر تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، وإسكتت مصادر نيران معادية لها في عدد من جبهات القتال جنوبي وشمالي محافظة مأرب.

وقالت مصاد عسكرية لـ المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش أحبطت ثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية على مواقع متفرقة من جبهات القتال جنوبي وشمالي مأرب.

وأكدت المصادر، أن قواتنا تعاملت بقوة في إفشال جميع عمليات التسلل التي نفذتها مجاميع العدو، بعد رصد تحركاتها بدقة، وأجبرتها على التراجع متكبدة خسائر في القوة والعتاد.

كما نجحت قواتنا المسلحة في الرد على قصف مدفعي شنته المليشيات الحوثية على مواقع عسكرية في قطاع الأعيرف، وإسكات مصادر النيران.

وأضافت المصادر، أن قصف المليشيات الإرهابية أسفر عن إصابة ثلاثة من أبطال قواتنا المسلحة.

وفي محافظة الجوف، تعاملت قواتنا مع عمليات عدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية، وتمكنت من تحييد مصادر النيران المعادية.

كما أعطبت قواتنا معدات حفر كانت تستخدمها المليشيات لاستحداث طرقات وتحصينات في مناطق التماس بجبهة الجدافر.