مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية يدشن موقعه الإلكتروني الجديد

الإثنين 10 فبراير-شباط 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 97

دشن مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، اليوم الشكل الجديد لموقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، بتصميم عصري حديث، يتواكب مع رؤية المركز في التطوير والتحديث.

وقال القائمون على الموقع، إن التصميم الجديد، يوفر للقراء سهولة أكثر في التصفح والوصول إلى المواد التى يرغبون بها.

ويغطي الموقع، فعاليات وأنشطة مركز البحر الأحمر، والدراسات و الإصدارات وجميع الأوراق العلمية والبحثية، الصادرة عنه أو التي يشارك فيها المركز، إضافة إلى أبرز الأحداث، والتقارير المتعلقة بالشأن السياسي والأمني، محليًا وعربيًا ودوليًا.

لزيارة الموقع انقر هنا