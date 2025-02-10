الجيش الوطني يفشل كافة عمليات التسلل الحوثية بمحافظة مأرب ويكبدها خسائر في القوة والعتاد. مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية يدشن موقعه الإلكتروني الجديد طهران تخشى الضغوط القصوى لترامب وتعلن استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشرط واحد الموقف السعودي الرافض لتهجير الفلسطينيين وأثره على التطبيع الدولار يقترب من 2300.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم وزير الاوقاف بمكة المكرمة يكرم المشاركين في المسابقة القرانية للعسكريين بالسعودية حزب الإصلاح: ''ثورة 11 فبراير نجحت في تحقيق انتقال سلس للسلطة وما حدث بعدها انقلاب'' هجمات مباغتة لرجال القبائل تستهدف نقاط الحوثيين في الحنكة بمحافظة البيضاء حماس ترد على ترامب: ''غزة ليست للبيع'' زلزال بقوة 5 درجات قرب سواحل اليمن
دشن مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، اليوم الشكل الجديد لموقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، بتصميم عصري حديث، يتواكب مع رؤية المركز في التطوير والتحديث.
وقال القائمون على الموقع، إن التصميم الجديد، يوفر للقراء سهولة أكثر في التصفح والوصول إلى المواد التى يرغبون بها.
ويغطي الموقع، فعاليات وأنشطة مركز البحر الأحمر، والدراسات و الإصدارات وجميع الأوراق العلمية والبحثية، الصادرة عنه أو التي يشارك فيها المركز، إضافة إلى أبرز الأحداث، والتقارير المتعلقة بالشأن السياسي والأمني، محليًا وعربيًا ودوليًا.