الدولار يقترب من 2300.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاثنين بتاريخ 10/02/2025
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2287
بيع الدولار 2295
شراء السعودي 599
بيع السعودي 602
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30