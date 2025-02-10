الدولار يقترب من 2300.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم

الإثنين 10 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاثنين بتاريخ 10/02/2025

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 2287

بيع الدولار 2295

شراء السعودي 599

بيع السعودي 602

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 537

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30