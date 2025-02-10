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الدولار يقترب من 2300.. آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم

الإثنين 10 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم الاثنين بتاريخ 10/02/2025

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               2287

بيع الدولار                  2295

شراء السعودي           599

بيع السعودي                602

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                534

بيع الدولار                  537

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي               140.30

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