وزير الاوقاف بمكة المكرمة يكرم المشاركين في المسابقة القرانية للعسكريين بالسعودية

الإثنين 10 فبراير-شباط 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كرم وزير الاوقاف والارشاد، الدكتور محمد شبيبة، بمكتب شؤون حجاج اليمن في مكة المكرمة، وفد وزارة الدفاع المشارك بالمسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين، التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون الدينية بوزارة الدفاع السعودية خلال الفترة من 1 وحتى ٩ فبراير الجاري .

واشاد الوزير شبيبة، بالمستوى الذي قدمه وفد وزارة الدفاع في المسابقة وتحقيق المشاركين مراكز متقدمة في المنافسات التي شارك فيها 179 متسابقًا يمثلون 32 دولة..مؤكداً دعم الوزارة لمثل هذه المشاركات الدولية التي تبرز حافظي كتاب الله بالقوات المسلحة .

وثمن وزير الأوقاف، خلال التكريم بحضور نائب وزير الصحة عضو اللجنة العليا للحج الدكتور عبد الله دحان، دعوة الأشقاء في السعودية لاخوانهم في الجيش للمشاركة في مثل هذه المسابقات..لافتاً الى ضرورة التنسيق بين وزارتي الأوقاف والدفاع من أجل وضع آلية لاختيار المشاركين في هكذا مسابقات وبما يسهم في تحقيق مراكز افضل في المسابقات القادمة.

بدوره استعرض رئيس وفد وزارة الدفاع مدير دائرة التوجيه العميد احمد الاشول، طبيعة المسابقة وآلية اختيار المشاركين من أفراد ومنتسبي القوات المسلحة والمستوى المشرف الذي قدموه..مؤكداً أن وزراتي الدفاع والأوقاف في خندق واحد ويكملون بعضهم البعض في مواجهة العدو الحوثي من خلال محاربة عسكريا وفكريا..مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين بما يسهم في نشر الوسطية والاعتدال وتعالي الدين الإسلامي الحنيف بين كافة أفراد ومنتسبي القوات المسلحة.

وفي الختام جرى تكريم المشاركين بشهادات التقدير ومبلغ مليون ريال لكل مشارك، فيما كرم الوفد وزير الأوقاف بدرع دائرة التوجيه.